Εορτασμός των 40 ετών του International Baccalaureate της Σχολής Μωραϊτη

Με μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των 40 ετών από τότε που η Σχολή Μωραϊτη έγινε το πρώτο Ελληνικό IB World School, υιοθετώντας το πρόγραμμα και ξεκινώντας μια συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό που άνοιξε τον δρόμο του ΙΒ στην Ελλάδα. Οι ομιλητές της εκδήλωσης απευθύνθηκαν στους μαθητές και τις μαθήτριες του ΙΒ της Σχολής Μωραΐτη, τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου παρουσίαζοντας, ο καθένας από τη δική του οπτική, τον ρόλο που έπαιξε το ΙΒ στην σταδιοδρομία τους.Οι τρείς ομιλητές της εκδήλωσης ήταν ο κ. Adrian Kearney, Director of IB World Schools at the International Baccalaureate που επεσήμανε ότι η Σχολή Μωραϊτη είναι ένα από τα 143 Σχολεία ΙΒ σε όλον τον κόσμο που κατάφεραν να περάσουν τα 40 χρόνια λειτουργίας. Η Δρ. Elizabeth Ball, καθηγήτρια του ΙΒ, Universities Counsellor, IBSIGA Executive, στην ομιλία της “Teachers: from gatekeepers of knowledge to catalysts for young minds”, μίλησε για τη μεγάλη αλλαγή στον ρόλο των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια αυτών των ετών. Τέλος, ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο ερευνητής και λέκτορας του MIT, Dr Andreas Mershin, που αποφοίτησε από το ΙΒ της Σχολής Μωραϊτη το 1993, παρουσίασε το πολύ ενδιαφέρον ερευνητικό του έργο σε χώρες σε όλον τον κόσμο και παρότρυνε τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμμετέχουν σε επιστημονικά project.Στον σύντομο χαιρετισμό του ο κ. Γιώργος Καρτάλης, Managing Director and ΙΒ Coordinator της Σχολής Μωραϊτη δήλωσε:«Γιορτάσαμε τα 40 χρόνια από τότε που το Σχολείο μας έγινε ένα ΙΒ World School δίνοντας έμφαση στους 3 πυλώνες που στηρίζουν την επιτυχημένη πορεία όλων αυτών των ετών: τον Διεθνή Οργανισμό ΙΒΟ που μας δίνει το πλαίσιο λειτουργίας αλλά και την υψηλού επιπέδου και συνεχώς εξελισσόμενη εκπαιδευτική προσέγγιση του ΙΒ, τους εκπαιδευτικούς μας που χάρη σε αυτούς είμαστε ένα Σχολείο υψηλών επιδόσεων και τους μαθητές και αποφοίτους μας που μας κάνουν περήφανους με τα επιτέυγματά τους και την εντυπωσιακή σταδιοδρομία τους. Τους ευχαριστούμε όλους θερμά.»