Wolt Market: Διοργάνωσε το πρώτο Vendor Day αναδεικνύοντας σημαντικές συνεργασίες και νέα καινοτόμα εργαλεία ανάπτυξης

Ο Βασίλης Σπίνος, Γενικός Διευθυντής του Wolt Market

Ο Αθανάσιος Μπιλάλης, Global Head του Wolt Market

Στην εκδήλωση, ο νέος Γενικός Διευθυντής του Wolt Market, Βασίλης Σπίνος, καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στη δέσμευση της εταιρείας να αναβαθμίζει σταθερά την εμπειρία των καταναλωτών, αξιοποιώντας τη συνέπεια και την καινοτομία που χαρακτηρίζουν την πλατφόρμα. Σημείωσε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας με τους προμηθευτές, οι οποίοι συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσφορά μιας ολοκληρωμένης γκάμας προϊόντων που ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών. Τέλος, αναφέρθηκε στα άμεσα πλάνα ανάπτυξης της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας πως σύντομα το Wolt Market θα επεκταθεί σε μία ακόμα μεγάλη πόλη εντός της ελληνικής επικράτειας.Το Wolt Market συνεργάζεται με πάνω από 160 προμηθευτές στην Ελλάδα, εκ των οποίων περισσότεροι από τους 100 είναι ελληνικές εταιρείες και τοπικοί παραγωγοί, υποστηρίζοντας ενεργά τα ελληνικά προϊόντα και τον τοπικό κλάδο παραγωγής. Η ομάδα του Wolt Market στην Ελλάδα απαρτίζεται από 233 εργαζόμενους, διαγράφοντας συνεχή πορεία ανάπτυξης. Σε παγκόσμιο επίπεδο οι καταναλωτές που επιλέγουν να πραγματοποιούν τις αγορές τους από το Wolt Market είναι σε σημαντικό ποσοστό νέοι, ηλικίας 25-34 ετών, εργαζόμενοι, ενός μέσου εισοδήματος, και με προτίμηση σε αγορές που καλύπτουν είτε τα ψώνια της εβδομάδας, είτε συχνές, μικρές αγορές της τελευταίας στιγμής. Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, οι καταναλωτές του Wolt Market βασίζουν τις αγορές τους σε νέα trends, όπως προϊόντα ευεξίας, ειδικές διατροφικές επιλογές και brands που είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα social media.Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Αθανάσιος Μπιλάλης, Global Head της Wolt Market, ανέλυσε τα επιτεύγματα της εταιρείας και τη στρατηγική της για το μέλλον. Παράλληλα, οι Νίκος Καραγεωργίου, Head of Category, και Δημήτρης Τσατσούλης, Category Manager, παρουσίασαν το όραμα του Wolt Market για την επιλογή προϊόντων και προμηθευτών, τονίζοντας τη σημασία της συνεχούς ανανέωσης του portfolio των διαθέσιμων προϊόντων με βάση τις τάσεις και τις προτιμήσεις των καταναλωτών.Από την πλευρά της, η Ινώ Ποταμίτη, Global Ad Sales, παρουσίασε στους παρευρισκόμενους το καινοτόμο εργαλείο, Wolt Ads, που είναι διαθέσιμο τόσο για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (Wolt Ads for Merchants), όσο και για brands (Wolt Ads for Brands), και στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της προβολής των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην πλατφόρμα. Έτσι, μέσω των Wolt Ads επιτυγχάνεται η καλύτερη προβολή των προμηθευτών που επιλέγουν να το αξιοποιήσουν, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ανακαλύψουν νέα venues και προσφορές, ενώ πραγματοποιούν τις αγορές τους.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκαν τέσσερα ξεχωριστά βραβεία στους συνεργάτες που ξεχώρισαν για τη συμβολή τους στην επιτυχία του Wolt Market:- Day One Believer στη Metro ΑΕΒΕ: Βραβείο για τον συνεργάτη που στήριξε το εγχείρημα του Wolt Market από την πρώτη μέρα, πιστεύοντας στο όραμά του και συμβάλλοντας ενεργά στη λειτουργία του μέχρι και σήμερα.