COSMOTE TV: Πλούσιο θέαμα με Stoiximan Super League, το ντέρμπι Νάπολι-Αταλάντα και 13 αγώνες NBA

Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός (2/11, 17.00), Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός (2/11, 20.30), Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός (3/11, 17.00) και ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ (3/11, 20.30). Το ενδιαφέρον των φίλων του ποδοσφαίρου θα στραφεί και εκτός ελληνικών συνόρων, όπου διεξάγεται το ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής του ιταλικού πρωταθλήματος, Νάπολι-Αταλάντα (3/11, 13.30, COSMOTE SPORT 3HD & COSMOTE SPORT 4K).



Οι φίλοι του μπάσκετ, από Σάββατο 2/11 έως και την Πέμπτη 7/11, θα έχουν στη διάθεσή τους 13 αγώνες από τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Μεταξύ αυτών και τα 3 ματς των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα σε Γκρίζλις (1/11, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD) και Καβαλίερς (εντός - 3/11, 02.00, εκτός – 5/11, 02.00, COSMOTE SPORT 4HD). Στην prime time της Κυριακής 3/11, η COSMOTE TV θα φιλοξενήσει την αναμέτρηση



Ουντινέζε-Γιουβέντους (2/11, 19.00, COSMOTE SPORT 2HD), Μόντσα-Μίλαν (2/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD) και Ίντερ-Βενέτσια (3/11, 21.45, COSMOTE SPORT 2HD) για την 11η αγωνιστική της Serie A.



Για τους φαν του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το MotoGP επιστρέφει με το Grand Prix της Μαλαισίας. Όλη η δράση θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 5HD.



Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Novasports



Οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσω των καναλιών Novasports, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα ματς Άρης-Λεβαδειακός (3/11, 16.30), Ατρόμητος-ΑΕΚ (3/11, 20.30) και Asteras AKTOR-ΟΦΗ (4/11, 17.30) για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ξεχωρίζουν οι αγώνες Νιουκάστλ-Άρσεναλ (2/11, 14.30), Λίβερπουλ-Μπράιτον (2/11, 17.00), Τότεναμ-Άστον Βίλα (3/11, 16.00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ -Τσέλσι (3/11, 18.30) και Ντόρτμουντ-Λειψία (2/11, 19.30).



Στη EuroLeague, την Παρασκευή 8/11 στις 21.15 θα διεξαχθεί το «ντέρμπι αιωνίων» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό. Στο EuroCup, ο Άρης Midea θα υποδεχθεί την Βαλένθια (6/11, 20.00).



Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα μεταδόσεων των αθλητικών highlights της εβδομάδας 1-7/11 στα κανάλια COSMOTE SPORT:



Παρασκευή 01.11.24



15.00 Ζβέρεφ-Τσιτσιπάς, ATP Masters 1000 Παρίσι, Προημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.00 Ρούνε-Ντε Μινόρ, ATP Masters 1000 Παρίσι, Προημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

20.00 Τόμπσον-Ουμπέρ, ATP Masters 1000 Παρίσι, Προημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

20.00 Αλ Νασρ-Αλ Χιλάλ, Roshn Saudi League, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD

21.00 Ράιν Νέκαρ-Άιζεναχ, DAIKIN Handball Bundesliga, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT7HD

21.45 Τάμγουορθ-Χάντερσφιλντ, Emirates FA Cup, 1ος Γύρος LIVE, COSMOTE SPORT8HD

22.00 Λούτον-Γουέστ Μπρομ, Sky Bet EFL Championship, 13η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

22.00 Ντιμιτρόφ-Κατσάνοφ, ATP Masters 1000 Παρίσι, Προημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

22.15 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Εστρέλα, Liga Portugal Betclic, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

22.30 Εκπομπή «Game R1», COSMOTE SPORT1HD

23.00 World Series of Poker 2023 Bracelet Επ. 02, COSMOTE SPORT1HD

23.50 World Series of Poker 2023 Bracelet Επ. 03, COSMOTE SPORT1HD



Σάββατο 02.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

01.30 Toronto Raptors-Los Angeles Lakers, NBA Regular Season LIVE. COSMOTE SPORT4HD

02.00 New Orleans Pelicans-Indiana Pacers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

02.35 Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia, 2ες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

03.20 Moto2 Petronas Grand Prix of Malaysia, 2ες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

04.05 MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia, 2ες Ελεύθερες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

04.30 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

04.45 MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

06.45 Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

07.40 Moto2 Petronas Grand Prix of Malaysia, Κατατακτήριες Δοκιμές LIVE, COSMOTE SPORT5HD

08.45 MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia, Tissot Sprint LIVE, COSMOTE SPORT5HD

13.00 FIP World Padel Championships, Τελικός Γυναικών LIVE, COSMOTE SPORT9HD

14.30 Στόουκ-Ντέρμπι, Sky Bet EFL Championship, 13η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

15.00 ATP Masters 1000 Παρίσι, 1ος Ημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

16.00 Εκπομπή «Pregame Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

16.00 Μπολόνια-Λέτσε, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

17.00 Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός, Stoiximan Super League, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

17.00 Πρέστον-Μπρίστολ Σίτι, Sky Bet EFL Championship, 13Η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

17.00 Καρσίγιακα-Γαλατάσαραϊ, Turkish Basketball Super League, 5η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT7HD

17.30 ATP Masters 1000 Παρίσι, 2ος Ημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT6HD

18.30 FIP World Padel Championships, Τελικός Ανδρών LIVE, COSMOTE SPORT9HD

19.00 Ουντινέζε-Γιουβέντους, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

19.00 Μπανταλόνα-Τζιρόνα, ACB Liga Endesa, 6η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT4HD

19.10 Εκπομπή «Postgame Ολυμπιακός-Πανσερραϊκός» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

19.30 Σέλτικ-Αμπερντίν, Premier Sports Cup, 1ος Ημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT5HD

19.30 Νορθάμπτον-Κέτερινγκ, Emirates FA Cup, 1ος Γύρος LIVE, COSMOTE SPORT8HD

20.00 Εκπομπή «Pregame Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

20.00 Φαρένσε-Μπενφίκα, Liga Portugal Betclic, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

20.00 Αλ Έτιφακ-Αλ Καντσία, Roshn Saudi League, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT7HD

20.30 Athens Kallithea FC-Παναιτωλικός, Stoiximan Super League, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

21.30 Μπρέσια-Τραπάνι, Lega Basket Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT4HD

21.45 Μόντσα-Μίλαν, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD



Κυριακή 03.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

01.30 Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE. COSMOTE SPORT7HD

02.00 Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers, NBA Regular Season LIVE, COSMOTE SPORT4HD

02.00 UFC Fight Night: Brandon Moreno-Amir Albazi, Καναδάς, Έντμοντον LIVE, COSMOTE SPORT8HD

04.00 Phoenix Suns-Portland Trail Blazers, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

04.35 MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia, Warm Up LIVE, COSMOTE SPORT5HD

05.45 Moto3 Petronas Grand Prix of Malaysia, Αγώνας LIVE, COSMOTE SPORT5HD

06.30 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

07.00 Moto2 Petronas Grand Prix of Malaysia, Αγώνας LIVE, COSMOTE SPORT5HD

08.30 MotoGP Petronas Grand Prix of Malaysia, Αγώνας LIVE, COSMOTE SPORT5HD

12.00 Αναντολού Εφές-Μανίσα, Turkish Basketball Super League, 5η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT4HD

13.30 Νάπολι-Αταλάντα, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

13.30 ATP Masters 1000 Παρίσι, Τελικός Διπλού LIVE, COSMOTE SPORT6HD

16.00 Εκπομπή «Pregame Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

16.00 Τορίνο-Φιορεντίνα, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

16.00 ATP Masters 1000 Παρίσι, Τελικός Μονού LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.00 Βόλος ΝΠΣ-Παναθηναϊκός, Stoiximan Super League, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

17.00 Μάδεργουελ-Ρέιντζερς, Premier Sports Cup, 2ος Ημιτελικός LIVE, COSMOTE SPORT3HD

17.00 Μίλγουολ-Μπέρνλι, Sky Bet EFL Championship, 13η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD

17.30 Χάρογκεϊτ-Ρέξαμ, Emirates FA Cup, 1ος Γύρος LIVE, COSMOTE SPORT8HD

19.00 Ελλάς Βερόνα-Ρόμα, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

19.00 Γκραν Κανάρια-Μπασκόνια, ACB Liga Endesa, 6η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT4HD

19.10 Εκπομπή «Sportshow» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

19.15 Τρέντο-Αρμάνι Μιλάνο, Lega Basket Serie A, 6η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT7HD

20.00 Αρούκα-Μπράγκα, Liga Portugal Betclic, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

20.00 Baltimore Ravens-Denver Broncos, NFL Regular Season, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD

20.30 ΠΑΣ Λαμία-ΠΑΟΚ, Stoiximan Super League, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

21.45 Ίντερ-Βενέτσια, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT2HD

22.30 Πόρτο-Εστορίλ, Liga Portugal Betclic, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

22.30 Brooklyn Nets-Detroit Pistons, NBA Regular Season LIVE, COSMOTE SPORT4HD

22.45 Εκπομπή «Sportshow» LIVE, COSMOTE SPORT1HD

23.25 Green Bay Packers-Detroit Lions, NFL Regular Season, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD



Δευτέρα 04.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

02.30 Dallas Mavericks-Orlando Magic, NBA Regular Season LIVE, COSMOTE SPORT4HD

03.20 Minnesota Vikings-Indianapolis Colts, NFL Regular Season, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD

15.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT7HD

17.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT7HD

19.00 Ανόρθωση-ΑΕΛ Λεμεσού, Cyprus League by Stoiximan, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

19.00 Εκπομπή «Topspin» LIVE, COSMOTE SPORT6HD

19.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT7HD

19.30 Πάρμα-Τζένοα, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD

19.30 Έμπολι-Κόμο, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT8HD

21.00 Εκπομπή «Grand Prix» LIVE, COSMOTE SPORT5HD

21.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT7HD

21.15 Τσέσχαμ Γιουνάιτεντ-Λίνκολν, Emirates FA Cup, 1ος Γύρος LIVE , COSMOTE SPORT9HD

21.45 Λάτσιο-Κάλιαρι, Serie A, 11η Αγωνιστική LIVE , COSMOTE SPORT2HD

22.15 Νασιονάλ-Σάντα Κλάρα, Liga Portugal Betclic, 10η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT3HD



Τρίτη 05.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

02.00 Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks, NBA Regular Season LIVE, COSMOTE SPORT4HD

03.00 Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

03.15 Kansas City Chiefs-Tampa Bay Buccaneers, NFL Regular Season, 9η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT9HD

05.30 Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

15.00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μάντσεστερ Σίτι, UEFA Youth League, League Phase, 4η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT1HD

15.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

21.30 Εκπομπή «Pick ‘n Roll» LIVE, COSMOTE SPORT4HD



Τετάρτη 06.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

15.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.30 Πλίμουθ-Πόρτσμουθ, Sky Bet EFL Championship, 14η Αγωνιστική REC, COSMOTE SPORT3HD (05.11, 22:00)

19.00 Φενέρμπαχτσε-Λοτζ, CEV Champions League Volleyball Γυναικών, Φάση Ομίλων, 1η Αγωνιστική LIVE COSMOTE SPORT7HD

19.30 Περιστέρι-Μανίσα, FIBA Basketball Champions League, 6η Αγωνιστική LIVE, COSMOTE SPORT4HD



Πέμπτη 07.11.24



01.00 NBA TV LIVE, COSMOTE SPORT7HD

02.00 Indiana Pacers-Orlando Magic, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

02.30 Boston Celtics-Golden State Warriors, NBA Regular Season LIVE, COSMOTE SPORT4HD

05.00 Sacramento Kings-Toronto Raptors, NBA Regular Season (NBA TV) LIVE, COSMOTE SPORT7HD

15.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.00 ATP 250 Μετς, Κυρίως Ταμπλό LIVE, COSMOTE SPORT6HD

17.30 Πρέστον-Σάντερλαντ, Sky Bet EFL Championship, 14η Αγωνιστική REC, COSMOTE SPORT3HD (06.11, 22:00)

