Life Project: Tο σημαντικότερο event αυτογνωσίας επιστρέφει στις 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση όσοι επιδιώκουν να ζήσουν μια ζωή που να αξίζει χρειάζεται να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, να βελτιώνουν τις δεξιότητές τους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και τις συνθήκες, που βιώνουν. Κι αυτό απαιτεί συχνά να ξεχάσουμε όσα ξέραμε (unlearning) και άλλοτε να μάθουμε ξανά από την αρχή (relearning) ακόμα και τον ίδιο μας τον εαυτό και γιατί όχι, να τον επανεφεύρουμε.To Life Project, το μεγαλύτερο και σημαντικότερο event αυτογνωσίας μετά την πρώτη του sold out διοργάνωσή, επιστρέφει το Σάββατο 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με θέμα «Unlearning – Relearning: A never ending path to personal growth».Εννέα ώρες πολύτιμης γνώσης, με περισσότερες από 15 ομιλίες, συζητήσεις και διαδραστικά εργαστήρια από κορυφαίους επιστήμονες, συγγραφείς, επιχειρηματίες, ψυχολόγους και άλλα σπουδαία μυαλά, θα μας βοηθήσουν να δουλέψουμε πάνω στο κορυφαίο project της ζωής μας: Τον ίδιο μας τον εαυτό!Κάθε βίωμα από τις πρώτες στιγμές της ύπαρξης μας μέχρι τις απλές καθημερινές συνήθειες αφήνει μέσα μας ένα αποτύπωμα. Μια συνειδητή ή και ασυνείδητη καταγραφή με την οποία άλλες φορές μαθαίνουμε κάτι νέο, άλλες φορές αναθεωρούμε όσα γνωρίζαμε και άλλες επαναφέρει στη μνήμη κάτι που είχαμε ξεχάσει. Το παιχνίδι της γνώσης σε μια φρενήρη εποχή σαν τη σημερινή με συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες και ασύλληπτους ρυθμούς, είναι μια δια βίου προσέγγιση, που προϋποθέτει να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες και τα μοτίβα που μας καθορίζουν, ενώ ταυτόχρονα να είμαστε αρκετά δεκτικοί και δυνατοί για να τα αλλάξουμε.Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι οι:Πέγκυ Αντωνάκου, Γενική Διευθύντρια Google NA Ευρώπης

Βασίλης Βασιλειάδης, Ιδρυτής Vivid Vibes, Chief of Staff Harbor LabΚώστας Γιαννακίδης, ΔημοσιογράφοςΔήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας METROΝικόλαος Δημητριάδης, Ειδικός Εφαρμοσμένης ΝευροεπιστήμηςΘανάσης Ευθυμιάδης, Ηθοποιός, ΣυγγραφέαςΤάσος Ζάχος, CEO & Editor in Chief Fortune GreeceΣτάθια Ζουγανέλη, Ιδρύτρια Inner Resources BreathworksΔημήτρης Ιτούδης, Προπονητής ΜπάσκετΚαλλιόπη Καλαϊτζή, Ιατρός Φυσικής Ιατρικής και ΑποκατάστασηςΝίνα Καλούτσα, Ειδικός Φωνής και Δημόσιας ΟμιλίαςΠατήρ Λίβυος, Ιερέας, ΣυγγραφέαςΑπόστολος Μαγγηριάδης, ΔημοσιογράφοςΜάριος Μάζαρης, Εκπαιδευτικός, ΣυγγραφέαςΝάνσυ Μαλλέρου, Master CoachΝταίζη Μανιατοπούλου, ΨυχοθεραπεύτριαΘεόδωρος Παπακώστας, Αρχαιολόγος, ΣυγγραφέαςΓιώργος Πρίντεζης, πρώην ΚαλαθοσφαιριστήςΣάββας Σαββόπουλος, Ψυχίατρος, ΨυχαναλυτήςΤατιάνα Τούντα, Chairwoman, CEO Hellas EAPΓιώργος Φίλτσος, Senior HR Strategy Kaizen GamingΚωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Σύμβουλος προσωπικής ανάπτυξης και βελτίωσης νοοτροπίαςPaul Jones, Ιδρυτής Inner Resources BreathworksΣτα διαλείμματα θα πραγματοποιηθούν τρία εργαστήρια από τους Κατερίνα Μουστάκα, Κρατερό Κατσούλη, και Μίνα Χιώνη.Η ιατρός και συγγραφέας Κατερίνα Μουστάκα στο εργαστήριο της με θέμα «Μάθε (ξανά) να ακούς το σώμα σου» θα μας μάθει να ακούμε το σώμα μας το οποίο μας μιλάει ασταμάτητα. Μας μεταφέρει πληροφορίες όχι μόνο για τη βιολογία μας αλλά και για τη βιογραφία μας. Το θέμα είναι ότι έχουμε ξεχάσει και να το ακούμε και να καταλαβαίνουμε τι θέλει να μας πει. Όσο πιο πολύ το αγνοούμε όμως, τόσο προσπαθεί να μας τραβήξει την προσοχή -και τα σωματικά συμπτώματα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να το κάνει. Μήπως μαθαίνοντας να αναγνωρίζουμε τα «μηνύματά» του, μάθουμε (ξανά) να το ακούμε;Ο ηθοποιός Κρατερός Κατσούλης στο εργαστήριο του «Λόγος στο Σώμα και Σώμα στον Λόγο» μέσα από ένα γρήγορο γύρο ασκήσεων θα αναδείξει πως η σωματική έκφραση είναι ένα εργαλείο συνεννόησης και αλληλοκατανόησης. Η υποκριτική στην καθημερινότητα είναι μια παρεξηγημένη δεξιότητα, η οποία συνδέεται στις συνειδήσεις των περισσοτέρων με την απόκρυψη της προσωπικής αλήθειας. Στην πραγματικότητα όμως η θεατρική αγωγή απελευθερώνει την έκφραση και ενδυναμώνει τον τρόπο που επικοινωνούμε και αλληλεπιδρούμε με τους ανθρώπους που μοιραζόμαστε τη ζωή.Η κλινική ψυχολόγος Μίνα Χιώνη, θα μας δείξει τη δύναμη της ομαδικής θεραπείας. Το «Σχεσιακό Ψυχόδραμα» αποτελεί μία από τις πιο δυναμικά εξελισσόμενες ομαδικές και βιωματικές μεθόδους ψυχοθεραπείας. Η δύναμη της ομαδικής θεραπείας συναντά το αυθόρμητο, την δημιουργικότητα, το παιχνίδι και γίνονται θεραπευτικό βίωμα και μέσο προσωπικής ανάπτυξης. Συνδυάζει την έκφραση της σκέψης των συναισθημάτων με την δράση του σώματος. Μαθαίνουμε πως να γινόμαστε πρωταγωνιστές της ζωής μας.Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο διαφημιστής και συγγραφέας, Θοδωρής Τσεκούρας.Διάθεση εισιτήριων στην επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: lifeproject.gr Life Project: 16.11.2024, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 11.00 – 20.00