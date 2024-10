Μαζί χτίζουμε το αύριο - Smart City Innovators: Έξυπνες Πόλεις για ένα Βιώσιμο μέλλον

Κλείσιμο

Η LAMDA Development, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, υλοποιεί, σε συνεργασία με τη SciCo , το πρόγραμμα «Smart City Innovators: Έξυπνες Πόλεις για ένα Βιώσιμο μέλλον», με στόχο την ενημέρωση μαθητών/ριών γύρω από τις έννοιες των «πράσινων», «έξυπνων» και βιώσιμων πόλεων.Η πρωτοβουλία περιλαμβάνει σχολικό, εκπαιδευτικό πρόγραμμα για 1.500 μαθητές και μαθήτριες των σχολείων που βρίσκονται στους όμορους με το έργο του Ελληνικού δήμους (Ελληνικό-Αργυρούπολη, Άλιμος, Γλυφάδα), καθώς και πρωτότυπες ομαδικές δράσεις στο The Ellinikon Experience Park.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών με τις βασικές λειτουργίες μιας «έξυπνης» πόλης σε περιβαλλοντικό και τεχνολογικό επίπεδο, καθώς και στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη σημασία της εξοικονόμησης πόρων. Η εκπαιδευτική προσέγγιση του προγράμματος βασίζεται στη μάθηση βάσει έργου, τη μάθηση βάσει παιχνιδιού και την ανακαλυπτική μάθηση μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων.Παράλληλα, και για 3 σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου, στο The Ellinikon Experience Park η εξειδικευμένη ομάδα της SciCo, θα βοηθήσει τους «μικρούς επιστήμονες», να ανακαλύψουν την σημασία της «έξυπνης» πόλης και να οραματιστούν, μέσα από πρωτότυπες ομαδικές δράσεις και βιοκλιματικές πρακτικές, τη νέα πόλη που ήδη δημιουργείται στο The Ellinikon Οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν στην Πλατεία Β, του The Ellinikon Experience Park και απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας από 8 έως 12 ετών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Πρόγραμμα: Σάββατο 12, 19, 26 & Κυριακή 13, 20, 27 Οκτωβρίου | 11:00 - 17:00