Ο όμιλος GEP για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναγνωρίζεται ως “Great Place to Work”

Η GEP, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχει λάβει την πιστοποίησηγια την κατηγορίαεργαζομένων, με τη συμμετοχή τουτου ανθρώπινου δυναμικού στη σχετική διαδικασία.Η επαναλαμβανόμενη πιστοποίηση ως “Great Place to Work” υπογραμμίζει την επιτυχία των προσπαθειών της GEP να καλλιεργήσει μια κουλτούρα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού, σε ένα περιβάλλον εργασίας όπου αναδεικνύονται οι μοναδικές δεξιότητες του καθενός και η συμβολή του στις διακρίσεις και τις επιτυχίες της εταιρείας., δήλωσε σχετικά: «Η επαναλαμβανόμενη αναγνώριση ως Great Place to Work αντικατοπτρίζει τη σταθερή δέσμευσή μας για ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, που προάγει την ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, με ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης, εξέλιξης και καινοτομίας. Είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που σε συνδυασμό με τη συγκεκριμένη διάκριση, η ομάδα μας με δέσμευση και αφοσίωση προσφέρει καθημερινά υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, διατηρώντας τη GEP στην κορυφή, γεγονός που μας δίνει περαιτέρω ώθηση να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να αναπτυσσόμαστε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα της GEP!»., πρόσθεσε: «Η δεύτερη συνεχόμενη πιστοποίηση ως Great Place to Work αποτελεί απόδειξη της σταθερής μας προσήλωσης στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που οι εργαζόμενοί μας αναγνωρίζουν τις προσπάθειές μας να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον, όπου μπορούν να αναπτυχθούν προσωπικά και επαγγελματικά και μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξη της εταιρικής μας κουλτούρας για ένα δυναμικό και καινοτόμο εργασιακό περιβάλλον. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους μας!».Η GEP έχει καταφέρει στην πολυετή πορεία της να συνδυάσει την επιχειρηματική επιτυχία με την ευημερία των εργαζομένων της. Με τη συνεχή εξέλιξη και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών, η εταιρεία ακολουθεί μία σημαντική πορεία ανάπτυξης και αποτελεί πρότυπο στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στη χώρα μας.