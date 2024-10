Τα My market δίπλα στους μαθητές των σχολείων της Φαρκαδόνας

Κλείσιμο

Με συνέπεια στην εταιρική τους υπευθυνότητα, τα My market ολοκλήρωσαν μία νέα δράση υποστήριξης στην τοπική κοινωνίας της Φαρκαδόνας, μέσω του προγράμματος δωρεών «συν-πράττω». Επίκεντρο της δράσης αυτής, οι 140 μαθητές που φοιτούν στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο της Φαρκαδόνας, τα οποία υπέστησαν σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel τον Σεπτέμβριο του 2023.Συγκεκριμένα, σε συνεργασία με το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δεσμός για τα Σχολεία», τα My market υλοποίησαν:- Δωρεά αθλητικού εξοπλισμού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για το Γενικό Λύκειο Φαρκαδόνας (ΓΕΛ).- Ανακατασκευή του θερμοκηπίου και προμήθεια εργαλείων για το μάθημα Γεωπονίας στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Φαρκαδόνας (ΕΠΑΛ).Με τις παραπάνω δωρεές, τα δύο σχολεία αποκατέστησαν κρίσιμες υποδομές, οι οποίες είχαν καταστραφεί από τις πλημμύρες, διευκολύνοντας τη λειτουργία τους και δίνοντας κίνητρο και ελπίδα στους μαθητές τους. Παράλληλα, η αίθουσα γυμναστηρίου του ΓΕΛ Φαρκαδόνας, χρησιμοποιείται από την τοπική κοινωνία για πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά τη δωρεά αυτή ακόμα πιο σημαντική για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.Η εκδήλωση παράδοσης των δωρεών πραγματοποιήθηκε με την παρουσία τοπικών αρχών, εκπροσώπων των σχολείων και της τοπικής κοινότητας, καθώς και μελών της ομάδας των My market.Εδώ μπορείτε να βρείτε το βίντεο που ετοιμάστηκε για αυτόν τον σκοπό: youtube.com Η δράση αυτή αποτελεί μία συνέχεια της πρωτοβουλίας των My market και της συνεργασίας με το ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ, για στήριξη πληγεισών περιοχών από φυσικές καταστροφές, που είχε υλοποιηθεί το 2022 στη Βόρεια Εύβοια, όπου αναπλάστηκαν τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ στο Δημοτικό σχολείο του χωριού Ροβιές.Μαζί για ένα καλύτερο αύριο, με ίσες ευκαιρίες προς όλους!