Pillow Positive Project by COCO-MAT x Celebrate Your Scars

Η COCO-MAT, με γνώμονα την κοινωνική ευθύνη και με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων του Pillow Positive Project , πραγματοποιεί μία σημαντική εκδήλωση για τον μήνα ευαισθητοποίησης κατά του καρκίνου του μαστού σε συνεργασία με το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική Στις 19 Οκτωβρίου 2024, στις 11:30 π.μ., στο κατάστημα της COCO-MAT στην Κηφισιά ( Παλαιά Τατοΐου 165 ), μας υποδέχεται σε μια γιορτή ζωής, αγκαλιάζοντας και φιλοξενώντας την ιδιαίτερη δράση του “Celebrate Your Scars” Η εκδήλωση-γιορτή προσφέρει με θετικό και αισιόδοξο τρόπο τις ολιστικές προσεγγίσεις για την πρόληψη και διαχείριση του καρκίνου του μαστού, εστιάζοντας τόσο στη σωματική, όσο και στην ψυχική υγεία.Η ημέρα θα περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους γιατρούς και ειδικούς στον τομέα της υγείας, καθώς και βιωματικά εργαστήρια με εξειδικευμένους επαγγελματίες που επικεντρώνονται στην ευεξία και την ψυχική υγεία.H δράση του “Celebrate Your Scars” αφορά σε ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση πάρα-ιατρικής δερματοστιξίας αφιερωμένη στις ηρωίδες που μάχονται ή νίκησαν τον καρκίνου του μαστού, προσφέροντας ενημέρωση και δωρεάν αναδόμηση θηλής με medical tattoo, μαζί με παράλληλες βιωματικές δράσεις.Η εκδήλωση αυτή δεν είναι απλώς ένα ενημερωτικό σεμινάριο, αλλά μία διαδραστική εμπειρία με inspirational talks που εμπνέουν και συνδυάζει την πρόληψη, την ευεξία και την αλληλοϋποστήριξη.Προτεραιότητά μας είναι να προσφέρουμε συμπαράσταση και να ενδυναμώσουμε κάθε γυναίκα, μέσα από την αγάπη, τη φροντίδα και τη δύναμη της κοινότητας.Συνδιοργάνωση εκδήλωσης: Walnut Entertainment Celebrate Your Scars: Δυνατότητα για τις γυναίκες που έχουν νοσήσει από καρκίνο του μαστού να κλείσουν ραντεβού για δωρεάν αναδόμηση θηλής, σε συνεργασία με το "Celebrate Your Scars".Φωτογράφιση πορτρέτων: Ο Λεωνίδας Βασιλόπουλος, μέσω της τέχνης της φωτογραφίας, θα δημιουργεί φυσικά πορτρέτα γυναικών, αναδεικνύοντας την αυτοεκτίμησή τους μέσα από την εικόνα τους.