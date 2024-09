«Ιστορίες Γυναικών» που άφησαν το στίγμα τους στο Hollywood και πρωταγωνιστούν στη ζωή στο Novalifε!

Κλείσιμο

Γυναίκες χαρισματικές, που ακτινοβολούν στη ζωή και στο Hollywood έρχονται να καθηλώσουν και τη νέα σεζόν στην αγαπημένη ζώνη του Novalifε « Ιστορίες Γυναικών »! Τα ντοκιμαντέρ που θα απολαύσουν οι συνδρομητές τον Οκτώβριο κάθε Τρίτη στις 21:00 είναι «Ava Gardner: The Gipsy of Hollywood» (1/10), «Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant» (8/10), «Kim Novak, The Golden Age Rebel» (15/10), «Anna Karina» (22/10), «Danielle Laidley: Two Tribes» (29/10).Σε πρώτη προβολή οι συνδρομητές θα απολαύσουν την Τρίτη 1 Οκτωβρίου (21:00) το ντοκιμαντέρ «Ava Gardner: The Gipsy of Hollywood». Η ζωή της θρυλικής ηθοποιού Άβα Γκάρντνερ, από τα ταπεινά της ξεκινήματα μέχρι την άνοδό της στο Χόλιγουντ. Το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στις παθιασμένες σχέσεις της και την κληρονομιά της στον κινηματογράφο.Η συνέχεια είναι την Τρίτη 8 Οκτωβρίου (21:00) με το ντοκιμαντέρ «Emmeline Pankhurst: The Making of a Militant». Η Sally Lindsay ρίχνει μια σπάνια ματιά στις προσωπικές αγάπες, τις απώλειες και τα πολιτικά πάθη που μεταμόρφωσαν την Emmeline Pankhurst από μια εργαζόμενη μητέρα από το Μάντσεστερ σε μαχητική ακτιβίστρια.Το ντοκιμαντέρ «Kim Novak, the Golden Age Rebel» έρχεται την Τρίτη 15 Οκτωβρίου (21:00) σε πρώτη προβολή. Το ντοκιμαντέρ εξερευνά τη ζωή και την καριέρα της Κιμ Νόβακ, μιας σταρ του Χόλιγουντ που αψήφησε τους κανόνες. Η αποφασιστικότητά της να παραμείνει αυθεντική την έκανε διαχρονικό σύμβολο της Χρυσής Εποχής του κινηματογράφου.Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου (21:00) οι συνδρομητές θα απολαύσουν επίσης σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Anna Karina». Το ντοκιμαντέρ εμβαθύνει στη ζωή της εμβληματικής φιγούρας του γαλλικού Νέου Κύματος, της Άννα Καρίνα, εξερευνώντας την καριέρα της, τη συνεργασία με τον Ζαν-Λυκ Γκοντάρ και την επίδρασή της στον κινηματογράφο και την ποπ κουλτούρα.