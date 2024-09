Πιστοποίηση EUSOMA για το Metropolitan Hospital

Κλείσιμο

Αποδεδειγμένος αριθμός τουλάχιστον 150 νέων περιστατικών με κακοήθειες κάθε χρόνο

Λειτουργία θεσμοθετημένης Μονάδας Μαστού

Λειτουργία θεσμοθετημένου Ογκολογικού Συμβουλίου

Ημερήσια νοσηλεία για τις χημειοθεραπείες

Χρήση σύγχρονων ακτινο-θεραπευτικών μηχανημάτων και πρωτοκόλλων

Λειτουργία σύγχρονων παθολογο-ανατομικών εργαστήριων

Εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό

Εξειδικευμένοι φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγοι

Εξειδικευμένο ιατρείο Γενετικής Συμβουλευτικής

Το Κέντρο Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital , με διευθυντή-συντονιστή τον Χειρουργό Μαστού & Aναπληρωτή Καθηγητή του University of Nicosia, κ. Βασίλειο Βενιζέλο, αποτελεί από τον Μάρτιο του 2024, την πρώτη και μοναδική Μονάδα Μαστού στην Ελλάδα που κατέχει την πιστοποίηση EUSOMA.Η διεθνώς αναγνωρισμένη διάκριση «Breast Centres Certification», από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), πιστοποιεί ότι τo Metropolitan Hospital στο Φάληρο λειτουργεί σύμφωνα με τις υψηλής ποιότητας προδιαγραφές και υπηρεσίες που ορίζει το European Society of Breast Cancer Specialists για την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Μαστολογίας (EUSOMA), είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν πανευρωπαϊκά οι μονάδες μαστού, ώστε να πιστοποιείται στην πράξη η παροχή κορυφαίων υπηρεσιών με επίκεντρο τον ασθενή.Οι προϋποθέσεις που απαιτεί η EUSOMA δεν αφορούν μόνο στη Χειρουργική Κλινική Μαστού αλλά και στους Παθολόγους-Ογκολόγους, στους Παθολογοανατόμους, στους Ειδικούς Ακτινοδιαγνώστες Mαστού, στους Ακτινοθεραπευτές- Ογκολόγους, στις εξειδικευμένες Νοσηλεύτριες Μαστού, στους Ψυχολόγους, στους Φυσικοθεραπευτές και γενικά σε όλες τις ειδικότητες και τα τμήματα που ασχολούνται με την αντιμετώπιση των παθήσεων του μαστού.Για την απόκτηση της πιστοποίησης από την EUSOMA απαιτείται μια μακροχρόνια διαδικασία που περιλαμβάνει την υλοποίηση διάφορων προϋποθέσεων. Το Audit Team της EUSOMA, που αποτελείται από ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους ώστε να επιβεβαιωθεί ότι τηρούνται τα εξής προαπαιτούμενα:Αυτή η σημαντική πιστοποίηση αφορά στην αναγνώριση του Διεπιστημονικού Κέντρου Μαστού του Metropolitan Hospital στο Νέο Φάληρο για τις άριστες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που προσφέρει, για τις υψηλού επιπέδου χειρουργικές επεμβάσεις, για την έμπειρη ομάδα εφάμιλλη του εξωτερικού, την εφαρμογή τεχνολογίας αιχμής καθώς και την προσφορά πρωτοπόρων θεραπειών.«Είμαστε περήφανοι για το Διεπιστημονικό Κέντρο Μαστού στο Metropolitan Hospital, το οποίο φέτος συμπληρώνει 10 χρόνια λειτουργίας και υπεύθυνης προσφοράς στις ασθενείς. Είμαστε περήφανοι για την ομάδα γιατρών, η οποία εργάζεται με ιδιαίτερη προσήλωση. Είμαστε περήφανοι για τις διακρίσεις και τα βραβεία που έχουμε αποκτήσει σε αυτή τη δεκαετία και για το γεγονός ότι οι ασθενείς δεν οδηγούνται στο χειρουργείο, παρά μόνο όταν είναι πραγματικά αναγκαίο» ανέφερε ο δρ Βασίλειος Βενιζέλος, Διευθυντής-Συντονιστής του Κέντρου Μαστού και Γυναίκας του Metropolitan Hospital & Αν. Καθηγητής του University of Nicosia και πρόσθεσε:«Η πρόσφατη διεθνής αναγνώριση πιστοποιεί τη λειτουργία μας σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές που ορίζει το European Society of Breast Cancer Specialists, αποδεικνύοντας έμπρακτα την ποιότητα των ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την υγεία του μαστού, συνεισφέροντας στην υγεία της γυναίκας».Η δρ Μαρουλιώ Σταθουλοπούλου, Διευθύντρια Χειρουργός Μαστού, δήλωσε: «Έχει αποδειχθεί από πολλές διεθνείς μελέτες ότι οι γυναίκες που αντιμετωπίζονται σε οργανωμένες μονάδες μαστού έχουν την καλύτερη πρόγνωση και την καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση για τη νόσο τους. Έχοντας λάβει αυτήν την πιστοποίηση από την EUSOMA μπορούμε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε όλες αυτές τις γυναίκες που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους σε μια τόσο σοβαρή στιγμή».«Η πιστοποίηση της EUSOMA για το Τμήμα Μαστού του νοσοκομείου μας εξασφαλίζει την εφαρμογή των βέλτιστων κλινικών πρακτικών στους ογκολογικούς ασθενείς και διασφαλίζει ότι θα λάβουν την καλύτερη δυνατή θεραπεία» τόνισε ο δρ Χρήστος Χριστοδούλου, Διευθυντής Β’ Ογκολογικής Κλινικής.