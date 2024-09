Το WSPC, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Gérard Basset Foundation, δίνει ώθηση για δεύτερη χρονιά στο πρόγραμμα «Γυναίκα 2024 – Τώρα μπορώ και εγώ»

Κλείσιμο

Θα διοργανωθεί σχετική Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2024 στο χώρο του WSPC, με καταξιωμένες γυναίκες επαγγελματίες του χώρου που θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους σε ομιλίες τύπου “Round Table”.Το πρόγραμμα υποτροφιών επιδιώκει να ενδυναμώσει τις γυναίκες αυτές μέσω πολυεπίπεδης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης και να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν ενεργά στον τουρισμό, την εστίαση και τη φιλοξενία.Το πρόγραμμα προσφέρει στις συμμετέχουσες τη δυνατότητα να χτίσουν μια νέα καριέρα στην αγορά HO.RE.CA. στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.Η ανάγκη για τέτοιες πρωτοβουλίες υπογραμμίζεται και από την πρόσφατη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το WSPC, η οποία αποδεικνύει ότι οι γυναίκες στις αγορές κρασιών, αποσταγμάτων και HORECA, παρά τη βελτίωση που παρατηρείται, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις και ανισότητες. Συχνά βιώνουν φυλετικά στερεότυπα στην εργασία τους, περιορισμένες ευκαιρίες ανέλιξης, όπως και ελλιπή εκπαίδευση, μειωμένες απολαβές και μειωμένη εκπροσώπηση σε ηγετικές θέσεις. Όλες αυτές οι συνθήκες καθιστούν επιτακτική τη συνέχιση της στήριξης των γυναικών μέσω προγραμμάτων όπως το «Γυναίκα 2024 – Τώρα μπορώ και εγώ».Το εκπαιδευτικό σχήμα περιλαμβάνει τρία προγράμματα: WSET Level 1 Award in Wines, WSET Level 1 Award in Spirits, και BSA Barista Level 1 Plus. Αυτά καλύπτουν την εισαγωγή στο κρασί, στα αποστάγματα και στο τρίπτυχο καφέ-τσάι-κακάο. Η εκπαίδευση, διάρκειας 41 ωρών, είναι πλήρως επιδοτούμενη από το Ίδρυμα Gérard Basset Foundation, με δίδακτρα που ξεπερνούν τα 1.100 ευρώ ανά συμμετέχουσα.Ο κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης Master of Wine (MW), Πρόεδρος του WSPC, τονίζει τη σημασία αυτής της δράσης, δηλώνοντας: «Για εμάς, αυτή η ενέργεια του ιδρύματος Gérard Basset είναι ένας σπόρος. Θα πρέπει και άλλες εταιρίες του εξωτερικού και πρωτίστως εταιρίες της Ελληνικής αγοράς & κοινωνίας, να μιμηθούν αυτή τη δράση, και να διαθέσουν πόρους για την καλλιέργεια και άλλων τέτοιων σπόρων, που θα στοχεύει στην αναβάθμιση της στελέχωσης – σε γνώσεις και δεξιότητες, για τους Έλληνες, τις Ελληνίδες και εντέλει τις Ελληνικές επιχειρήσεις».Το WSPC, το παλαιότερο και μεγαλύτερο εκπαιδευτικό παράρτημα στη Νότια Ευρώπη, εξασφαλίζει στους υποψηφίους άριστη κατάρτιση σε όλους τους τομείς του εμπορίου αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών και της οινοχοΐας. Οι πιστοποιήσεις που παρέχει έχουν παγκόσμιο κύρος και ισχύ, κάτι που εξασφαλίζει στις απόφοιτες ευκαιρίες απασχόλησης τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή αγορά εργασίας.Επιπλέον, το WSPC δημιούργησε ειδική ενότητα στο Career Center του για τη διευκόλυνση των αποφοίτων στην εύρεση εργασίας. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες του κλάδου να αναζητούν τις αποφοίτους του προγράμματος, ενώ και οι ίδιες οι γυναίκες έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας των κλάδων.Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι ενήλικες γυναίκες-μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με καλή γνώση αγγλικών.Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος διασφαλίζει την απόκτηση τριών πιστοποιήσεων με διεθνή αναγνώριση από τους Wine & Spirits Education Trust (WSET UK) και Beverage Standards Association (BSA UK).Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον σχετικό σύνδεσμο