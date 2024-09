Novacinema: Οι νέες συναρπαστικές σειρές έρχονται να καθηλώσουν

Κλείσιμο

H νέα σεζόν ξεκινάει συναρπαστικά για τους λάτρεις των σειρών, στο Novacinema4 με τρεις νέες καθηλωτικές σειρές και τρεις νέους κύκλους σειρών! «House of Gods» (πρεμιέρα Σάββατο 14/9, 22:00) «Conviction​​» (πρεμιέρα Δευτέρα 16/9, 22:00) στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe και φυσικά η σειρά «Mary & George» (πρεμιέρα Παρασκευή 20/9, 23:00 και κάθε Παρασκευή την ίδια ώρα) με την μοναδική Julianne Moore υπόσχονται να καθηλώσουν τους συνδρομητές. Παράλληλα, ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των σειρών «Law & Order​ S.23»​ (πρεμιέρα Τρίτη 17/9, στις 22:00), «Alert: Missing Persons Unit S.2» (πρεμιέρα Τετάρτη 18/9, στις 22:00) και «Alex Rider S.3»​​ (πρεμιέρα Πέμπτη 19/9 στις 22:00).Από το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο στις 22:00 θα μεταδίδεται η δραματική σειρά «House of Gods». Ο χαρισματικός σεϊχης Μοχάμεντ εκλέγεται επικεφαλής κληρικός του τεμένους του Αγγελιοφόρου, εκτοξεύοντας την οικογένειά του σε έναν κόσμο εξουσίας, πολιτικής και προνομίων. Πίσω από την εκλογή του, όμως, κρύβεται ένα σκοτεινό μυστικό.Η δραματική σειρά «Conviction» στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe έρχεται από τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα στις 22:00. Σε ηλικία μόλις 32 ετών, η Ροξάν Μποέρ είναι επιτυχημένη συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο που ανήκει στην πλούσια οικογένεια του συζύγου της. Όταν, όμως, ο φαινομενικά τέλειος σύζυγός της κατηγορείται για βιασμό, αναγκάζεται να φύγει.