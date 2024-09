ATHENS COFFEE FESTIVAL 2024: Αυτό το φεστιβάλ δε γίνεται να το χάσεις!

, είναι ο, είναι οι stand-up comedians της καρδιάς μας και θα βρίσκονται το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου στογια δύο ξεκαρδιστικές παραστάσεις! Είστε έτοιμοι να πιούμε το καφεδάκι μας παρέα και να περάσουμε τέλεια μαζί τους; Και για να είσαι σίγουρος ότι θα βρεις θέση να είσαι στο Αμφιθέατρο από νωρίς καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στις 300 θέσεις.- Η εκρηκτικήκαι η μπάντα της, Mama Sings Fire, ετοιμάζονται να βάλουν φωτιά στο Μusic Stage το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 18:00-20:00! Και σαν να μην έφτανε αυτό, οέρχεται με μία special guest εμφάνιση να ενώσει τις δυνάμεις του μαζί της και να απογειώσουν τη βραδιά!- Οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Enlefko 87.7, Σάκης Τσιτομενέας και Σπύρος Παγιατάκης θα παίξουν αντίστοιχα μουσικάρες το Σάββατο 28.09 και την Κυριακή 29.09 for your ears only από τις 12:00-14:00., μετά από τα σημαντικότερα clubs σε Βραζιλία, Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Ίμπιζα, Παρίσι, έρχεται την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 18:00-20:00 να μας ταρακουνήσει με ένα εκρηκτικό House & Deep House Set, που δεν πρέπει να χάσεις!έρχονται να κατακτήσουν τη σκηνή του φεστιβάλ με το Skate Punk attitude τους σε μια συναυλία γεμάτη ενέργεια και αστείρευτο κέφι τη- Ο μοναδικός performerσε ένα show μοναδικό που δεν έχετε ξαναδεί θα συνδυάζει κρουστά με ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θα σε σαγηνεύσει. Be there τη- Dance to the latin rhythm! Η χορευτική ομάδα, θα μας μεταφέρουν την ένταση και το πάθος του flamenco σε μια μοναδική χορευτική performance τηνΠοια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Ibrik, τον Τούρκικο και τον Ελληνικό; Πόσο σημαντικό είναι το σωστό νερό για τον καφέ και πως η σύγχρονη τεχνολογία επηρεάζει την παραγωγή του; Είναι ο φραπέ πάλι στη μόδα και ποιος είναι ο Dalgona που έχει γίνει viral; Αυτά και άλλα πολλά θα συζητηθούν από coffee experts, παγκοσμίου βεληνεκούς barista και στελέχη της αγοράς στα Coffee Talks , και τις τρείς ημέρες του φεστιβάλ.Έλα στο φεστιβαλικό τριήμερο που θα μυρίσει καφέ και θα σου μείνει αξέχαστο!