Nova: Μεγάλος χορηγός στο επετειακό 30ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, με μεγάλο χορηγό τη Nova, θα πραγματοποιηθεί από τις 2 έως τις 14 Οκτωβρίου. Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι & ΙΙ, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι & ΙΙ., ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ και ΠΑΛΛΑΣ.Στο πλαίσιο στήριξης της Nova στις Νύχτες Πρεμιέρας η ταινία "How to Have Sex" της Μόλι Μάνινγκ Γουόκερ που απέσπασε στο περσινό φεστιβάλ το βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας, θα κάνει πρεμιέρα στο Novacinema1 την Κυριακή 6/10 στις 22.00 και θα είναι διαθέσιμη και στην πλατφόρμα ΕΟΝ.