United Cloud στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας της τεχνητής νοημοσύνης

Μια πανευρωπαϊκή διάκριση, που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως ηγέτιδα δύναμη στην τεχνολογική καινοτομία της τεχνητής νοημοσύνης (AI), απέσπασε η United Group, o κορυφαίος πάροχος τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και μητρική εταιρεία της Nova.Το καινοτόμο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης United Cloud, μέλος της United Group, αναδείχθηκε για το 2024 «AI Solution of the Year» στα Streaming Media European Innovation Awards. Την κορυφαία διάκριση απέσπασε η πλατφόρμα μηχανικής εκμάθησης Leon, που είναι ενσωματωμένη στην πλατφόρμα Gladiator της United Cloud κατά της πειρατείας. Η Leon αξιοποιεί την προηγμένη αρχιτεκτονική νευρωνικών δικτύων για την ανάλυση και τον αυτόματο εντοπισμό των πλατφορμών τηλεοπτικών καναλιών και των λογότυπων τους, δημιουργώντας αναφορές για τις πειρατικές ροές.Με ποσοστό ακρίβειας που υπερβαίνει το 99% και δυνατότητα επεξεργασίας 13.000 πειρατικών καναλιών μέσα σε 24 ώρες, η τεχνολογία αντιμετωπίζει τις σύνθετες προκλήσεις της ασφάλειας του περιεχομένου πολυμέσων και τις απαιτήσεις προστασίας του περιεχομένου, λειτουργώντας ως ένα ισχυρό εργαλείο στα χέρια των παρόχων για την καταπολέμηση της πειρατείας και την προστασία των εσόδων τους.«Αυτό το υψηλού κύρους βραβείο αναδεικνύει τον ηγετικό ρόλο της United Cloud στην καινοτομία εντός της ευρωπαϊκής βιομηχανίας streaming και τη δέσμευσή μας για την προώθηση των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε ο Srđan Đurđević, CEO της United Cloud. «Μας τιμά αυτή η αναγνώριση από τους συναδέλφους μας. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε συστηματικά, προκειμένου να παρέχουμε λύσεις επόμενης γενιάς στους πελάτες μας, με την τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί βασικό μοχλό του οδικού χάρτη καινοτομίας μας».Η βραβευμένη τεχνολογία του United Cloud αναπτύσσεται στα δίκτυα διανομής περιεχομένου (CDN) οκτώ τηλεπικοινωνιακών παρόχων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλύπτοντας όλες τις αγορές του United Group, με πληθυσμό 40 εκατομμυρίων .Η Leon και το AI έχουν, επίσης, τροφοδοτήσει μια ακόμη καινοτομία της τηλεοπτικής πλατφόρμας της United Cloud, η οποία είναι προσανατολισμένη στον θεατή και λανσαρίστηκε σε όλες τις αγορές υπό το εμπορικό σήμα EON TV. Η λειτουργία «Skip Intro» βελτίωσε την εμπειρία παρακολούθησης τηλεοπτικών εκπομπών, επιτρέποντας στους συνδρομητές να παρακάμπτουν τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγικές σκηνές, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση.Η Leon είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη διαχείριση και ασφαλή αποθήκευση τόσο των μοντέλων μηχανικής εκμάθησης της United Cloud, όσο και των εξωτερικών μοντέλων μηχανικής εκμάθησης. Προσθέτει νέα μοντέλα μηχανικής εκμάθησης ως υπηρεσίες και τα ενσωματώνει σε διάφορες πλατφόρμες, επιτρέποντας την απλή ανάπτυξη λύσεων βασισμένων στην τεχνητή νοημοσύνη.Η United Cloud, εκτός από το πρώτο βραβείο, διακρίθηκε στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και για ακόμη δύο λύσεις streaming, που αναδείχθηκαν μεταξύ των τριών κορυφαίων σε δύο επιπλέον κατηγορίες. Τα αθλητικά widgets της εταιρείας (SportsZone) αναγνωρίστηκαν ως επιλαχόντες στην κατηγορία Content Delivery & Distribution, ενώ το σύστημα απομακρυσμένης διαχείρισης για φορείς εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιών (Octopus) ήταν φιναλίστ στην κατηγορία Quality of Service/Quality of Experience Platform.Στη φετινή, 16η διοργάνωση του διαγωνισμού περισσότερα από 1.200 άτομα κατέθεσαν πάνω από 9.000 ψήφους για προϊόντα τα οποία ήταν υποψήφια σε 12 κατηγορίες, αντιπροσωπεύοντας το ευρύ φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας streaming.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του United Cloud