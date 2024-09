CONVERSE x ISABEL MARANT: Η νέα συνεργασία της Converse κρύβει μέσα της την ουσία του γαλλικού στυλ

Κλείσιμο

Το ανεπιτήδευτα γαλλικό chic στυλ της Isabel Marant συναντάει τις πιο iconic Converse σιλουέτες στη νέα συνεργασία του brand. Η capsule collection προσφέρει τρία διαφορετικά μοντέλα Chuck 70, δίνοντας την ευκαιρία στην σχεδιάστρια να συνδέσει την laid back αισθητική της με την αγάπη της για τα iconic Chucks. Η συλλογή παρουσιάζει έτσι ένα πειραγμένο Chuck 70 που έχει εσωτερικό wedge, ορόσημο στην σχεδιαστική πορεία της Isabel Marant, συνδυάζοντας στο έπακρο το DNA των δυο brands. Η πρώτη συνεργασία της Converse με την Isabel Marant αναδεικνύει βασικά fashion στοιχεία, δημιουργώντας μια ανεπιτήδευτη πολυτέλεια δίχως κανόνες που επικεντρώνεται στο cool Parisian aesthetic.Η Isabel Marant έχει μια ξεχωριστή οπτική που ακροβατεί ανάμεσα στην υψηλή ραπτική και το casual street wear, με τον αυθορμητισμό, την ανεξαρτησία και την έμφυτη κομψότητα να προσφέρουν στα κομμάτια της μια απόλυτη αίσθηση ελευθερίας – κοινό στοιχείο της με την Converse, ένα brand που έχει χαράξει ιστορία σπάζοντας τους κανόνες. Δύο brand που αδιαμφισβήτητα μπλέκουν την κουλτούρα με το στυλ παρουσιάζουν μια capsule collection ύμνο στο “Effortless Luxury”.Στη συλλογή παρουσιάζεται για πρώτη φορά το Chuck 70 wedge ένα Converse με την απαραίτητη δόση νοσταλγίας, ένα μοντέλο που ακολουθεί το De Luxe Wedge, συνδυάζοντας μια κρυφή εσωτερική πλατφόρμα και το clean cut Chuck 70 εξωτερικό. Η σιλουέτα υμνεί το iconic sneaker wedge trend που καθιέρωσε η Isabel Marant το 2010. Την capsule collection συμπληρώνουν τα reimagined hi top και ox Chuck 70 σε μαύρες και κρεμ αποχρώσεις. To launch της συλλογής θα ακολουθήσει η παρουσίαση των Chuck Taylor All Star Wedge και Chuck 70 Wedge τον Οκτώβριο.