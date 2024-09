Olea All Suite Hotel - 4 hands event

Το Olea All Suite Hotel στη Ζάκυνθο, υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality , καλωσορίζει το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2024 στο εστιατόριο Flow Dine & Wine τον Chef Thomas Prod'homme για μία πολυαναμενόμενη σύμπραξη, με τον Executive Chef του εστιατορίου Μιχάλη Νουρλόγλου. Ένα ακόμα ιδιαίτερο 4 hands dinner, με φόντο το όμορφο νησί του Ιονίου στο πάντα φιλόξενο Olea All Suite Hotel Βραβευμένος με αστέρι Michelin για την ιδιαίτερη γαστρονομική σφραγίδα του, ο Chef Thomas Prod'homme, έρχεται στο Olea All Suite Hotel πανέτοιμος για ένα γαστρονομικό event υψηλών προδιαγραφών, με ένα άκρως θελκτικό μενού που θα μείνει αξέχαστο στους επισκέπτες.Στο πλευρό του, ενώνοντας δυνάμεις και πρωτότυπες προσεγγίσεις, ο επίσης αναγνωρισμένος με Βραβείο Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας το 2023, Μιχάλης Νουρλόγλου. Ως Executive Chef του γαστρονομικού concept του ξενοδοχείου, έχει τιμηθεί από το FNL Guide και με αστέρι Σύγχρονης Ελληνικής Κουζίνας, για το εστιατόριο Flow Dine & Wine Η ενδιαφέρουσα συνάντηση των δύο κορυφαίων chef αξιοποιεί στο έπακρο εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, αναδεικνύοντας την παράδοση και τις γεύσεις της Ζακύνθου. Το μενού ολοκληρώνουν οι ακαταμάχητες δημιουργίες του Pastry Chef Μartin Cassier, ενώ τη βραδιά θα συνοδεύσει ζωντανή μουσική στον χώρο του εστιατορίου.