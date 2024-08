H LG παρουσιάζει στην IFA 2024 έναν πιο έξυπνο τρόπο ζωής στο σπίτι μέσω του “ThinQ ON” AI Home Hub

Η εταιρεία πρωτοπορεί με την καινοτόμα τεχνολογία Affectionate Intelligence προσφέροντας συνδεσιμότητα, ευκολία και υψηλή φροντίδα





Το AI home hub συνδέεται εύκολα με μια ευρεία γκάμα έξυπνων συσκευών που αξιοποιούν την τεχνολογία Internet of Things (IoT), ενώ οι καταναλωτές μπορούν να δημιουργήσουν και να απολαύσουν ένα εξατομικευμένο σπίτι με AI. Μέσω της μοναδικής τεχνολογίας Affectionate Intelligence της LG, το ThinQ ON «μαθαίνει» συνεχώς μέσα από τα εκάστοτε μοντέλα χρήσης , ώστε να προσαρμόζεται στις καθημερινές ανάγκες των χρηστών, ενώ συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος «Zero Labor Home» της LG.







Εξατομικευμένες οικιακές λύσεις με Τεχνητή Νοημοσύνη



Το ThinQ ON επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τις συσκευές με τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας τους προφορικές εντολές. Έτσι, οι χρήστες απολαμβάνουν μια διαδραστική εμπειρία που μοιάζει με συνομιλία με φίλους ή μέλη της οικογένειας, ενώ η αλληλεπίδραση χρήστη και συσκευής γίνεται πιο ανθρώπινη.



Επιπλέον, με το ThinQ ON ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ή να αλλάζει σχεδόν όλες τις ρυθμίσεις της συσκευής μόνο με φωνητικές εντολές και να διαμορφώνει καθημερινές συνήθειες που αυτοματοποιούν τις λειτουργίες της έξυπνης συσκευής για περισσότερη ευκολία.



Ενισχυμένη συνδεσιμότητα, επεκτασιμότητα και ευελιξία



Το LG ThinQ ON έχει λάβει την πιστοποίηση Matter, και παρέχει διάφορες επιλογές σύνδεσης, όπως μέσω Wi-Fi ή Thread, εξασφαλίζοντας εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και μια άνετη εμπειρία έξυπνου σπιτιού. Επίσης, είναι συμβατό με ένα ευρύ φάσμα καινοτομιών της LG και έναν αυξανόμενο αριθμό IoT συσκευών άλλων κατασκευαστών, ενώ επιτρέπει στους χρήστες να διαχειρίζονται από μία μόνο συσκευή ολόκληρο το οικοσύστημα του έξυπνου σπιτιού τους.



Με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα του ThinQ ON, η LG εξαγόρασε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους την εταιρεία Athom, μία πλατφόρμα έξυπνου σπιτιού. Μέσω της τεχνολογίας Homey Pro που ενσωματώνει το smart hub της Athom, μπορεί να συνδεθεί σε περισσότερες από 50.000 συσκευές. Το Homey App Store διαθέτει περίπου 1.000 εφαρμογές για τη σύνδεση και τον έλεγχο προϊόντων από διάφορα brands παγκοσμίως. Η LG σκοπεύει να μεγιστοποιήσει τα οφέλη της ανοικτής πλατφόρμας του ThinQ ON, επεκτείνοντας συνεχώς το εύρος των υποστηριζόμενων συσκευών άλλων brands.



Μέσω του συστήματος LG Shield παρέχεται ενισχυμένη ασφάλεια και προστασία απορρήτου του χρήστη



Το ThinQ ON αξιοποιεί το σύστημα ασφαλείας της εταιρείας LG Shield, προστατεύοντας τα δεδομένα των πελατών ανά πάσα στιγμή - από τη συλλογή και την αποθήκευση έως τη χρήση. Το LG Shield κρυπτογραφεί τα δεδομένα του χρήστη και τα αποθηκεύει με ασφάλεια σε έναν ξεχωριστό διακομιστή. Επιπλέον, οι απαιτούμενες τροποποιήσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται σε ένα ασφαλές περιβάλλον, αποτρέποντας την αλλοίωση του κώδικα λειτουργίας από εξωτερικούς παράγοντες και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των χρηστών, ενώ αυτοί απολαμβάνουν τα οφέλη των τελευταίων καινοτομιών της LG με τεχνητή νοημοσύνη.



«Το ThinQ ON είναι ένας AI φωνητικός βοηθός που χρησιμεύει ως κεντρικό hub του έξυπνου σπιτιού, ενώ συμβάλλει σημαντικά στην υλοποίηση του οράματος Zero Labor Home» της εταιρείας μας, δήλωσε ο Lyu Jae-cheol, Πρόεδρος της LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Η LG στοχεύει να κάνει το 'AI Home Lifestyle' προσιτό σε όλους και θα συνεχίσει να προσφέρει εξατομικευμένη φροντίδα και ευκολία μέσω των λύσεων με την τεχνολογία Affectionate Intelligence».



Οι επισκέπτες της IFA 2024 μπορούν να ανακαλύψουν όλες τις λύσεις ΑΙ Home της LG, συμπεριλαμβανομένου και του ThinQ OΝ στο περίπτερο της εταιρείας (Αίθουσα 18, Messe Berlin) στο Βερολίνο της Γερμανίας, από τις 6 έως τις 10 Σεπτεμβρίου.

29.08.2024, 12:30