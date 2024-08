Sasha Waltz & Guests: «In C»

Κλείσιμο

Το 2021, η Γερμανίδα χορογράφος Sasha Waltz ανέπτυξε ένα χορογραφικό σύστημα βασισμένο στην επαναστατική ανοιχτή παρτιτούρα «In C» του Terry Riley (1964). Η χορογραφία είναι ένα παιγνιώδες σύστημα 53 χορογραφικών μορφών για έναν δομημένο αυτοσχεδιασμό με κανόνες και νόμους.Μέσα σε αυτό το σύνολο κανόνων, ο μεμονωμένος ερμηνευτής έχει δημιουργική ελευθερία, αλλά πάντα σε σχέση με την ομάδα. Έτσι, το «In C» είναι μια δημοκρατική διαδικασία: είναι ένα κομμάτι σχετικά με το άτομο ως μέρος μιας ομάδας και αντικατοπτρίζει τη δυναμική σχέση μεταξύ των μοναδικών αποφάσεων και των επιλογών των πολλών.Παίζει με τους συνεχώς μεταβαλλόμενους ρόλους του ακόλουθου, του καθοδηγητή και του ενδιάμεσου των δύο, δημιουργώντας ένα οριζόντιο δίκτυο δημιουργίας. Το "In C" έκανε πρεμιέρα σε ζωντανή μετάδοση από το Radialsystem του Βερολίνου και έκτοτε έγινε δεκτό με μεγάλο ενθουσιασμό από το κοινό διεθνώς.H Sasha Waltz ξεκίνησε την ενασχόληση με τον χορό σε ηλικία πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια της περιόδου μεταξύ 1983 και 1986, φοίτησε στο School for New Dance Development στην Ολλανδία, ενώ, στη συνέχεια, μετέβη στην Αμερική, όπου και συνεργάστηκε με κορυφαίους χορογράφους όπως τους Tristan Honsinger, Frans Poelstra, Mark N Tompkins, and David Zambrano.