Η κορυφαία σειρά smartwatch Fēnix 8 από την Garmin, αγγίζει την τελειότητα

Κλείσιμο

Η Garmin ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη νέα σειρά fēnix 8, την επόμενη γενιά premium multisport GPS smartwatch που προσφέρει είτε φωτεινή οθόνη AMOLED, είτε οθόνη ηλιακής φόρτισης για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας. Εισάγοντας εξελιγμένες λειτουργίες για προπόνηση ενδυνάμωσης, δυνατότητες καταδύσεων και ένα ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο στον καρπό, η σειρά fēnix 8 έχει σχεδιαστεί για όσους θέλουν να ξεπεράσουν τα όριά τους.Και με απίστευτη αυτονομία μπαταρίας, είναι πιο εύκολο να εξερευνήσετε περισσότερα, αφού η έκδοση των 51 χιλιοστών με AMOLED οθόνη προσφέρει μέχρι 29 ημέρες αυτονομία μπαταρίας smartwatch ενώ η αντίστοιχη έκδοση Solar με μόνιμα ενεργή οθόνη φτάνει μέχρι τις 48 ημέρες1.“Για χρόνια, η σειρά fēnix έχει καταξιωθεί για τα κορυφαία χαρακτηριστικά, τα υλικά και το σχεδιασμό της. Και τώρα είμαστε ενθουσιασμένοι να παρουσιάσουμε το πιο ικανό fēnix που φτιάξαμε ποτέ. Αυτή η καινούρια σειρά δεν προσθέτει μόνο νέες λεπτομέρειες στον σχεδιασμό, βελτιώσεις στην προπόνηση με βάση το άθλημα και ένα άνετο εργαλείο επικοινωνίας αλλά δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε μία εντυπωσιακή οθόνη AMOLED και στην ηλιακή φόρτιση για ακόμα μεγαλύτερη αυτονομία μπαταρίας. Αν αναζητάτε ένα προηγμένο smartwatch που μπορεί να σας παρακινήσει και να σας βοηθήσει να επιτύχετε τους στόχους υγείας και ευεξίας σας, μην ψάχνετε άλλο από το fēnix 8.”—Dan Bartel, Garmin Vice President of Global Consumer SalesΕπιλέξτε ανάμεσα σε μία φωτεινή οθόνη AMOLED και μία μόνιμα ενεργή οθόνη με φακό ηλιακής φόρτισης που αξιοποιεί τη δύναμη του ήλιου ακόμα καλύτερα, δίνοντας τη δυνατότητα στο fēnix 8 – 51mm 50% μεγαλύτερη ηλιακή ενέργεια από τον προκάτοχό του1. Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν ανανεωμένα γραφικά. Η έκδοση AMOLED είναι διαθέσιμη σε τρία μεγέθη – 43mm, 47mm or 51mm – ενώ η έκδοση με ηλιακή φόρτιση είναι διαθέσιμη σε 47mm ή 51mm.Όλα τα μοντέλα διαθέτουν στεγανά μεταλλικά κουμπιά, έναν νέο sensor guard που προστατεύει τους πολύτιμους αισθητήρες και έχουν δοκιμαστεί σε στρατιωτικά πρότυπα των ΗΠΑ για αντοχή στη θερμοκρασία, τους κραδασμούς και το νερό. Και με δυνατότητα επιλογής κορυφαίων υλικών όπως στεφάνη τιτανίου και ανθεκτικό στις γρατζουνιές φακό από ζαφείρι είναι σχεδιασμένα για να αντέχουν ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες.Πραγματοποιήστε κλήσεις από το ρολόι όταν είναι σε σύνδεση με συμβατό smartphone. Χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για επιλεγμένες λειτουργίες του ρολογιού όπως “start a strength training activity”, “set a timer for 5 minutes”, “save waypoint”, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση με smartphone.Ρυθμίστε γρήγορα τη φωτεινότητα του φακού από την οθόνη του ρολογιού. ΟΙ μεταβαλλόμενες εντάσεις, το κόκκινο φως ασφαλείας και η λειτουργία αναλαμπών μπορούν να σας αυξήσουν την επίγνωση σε πιο σκοτεινά περιβάλλοντα όπως όταν τρέχετε τη νύχτα, αν ψάχνετε ένα χαμένο παιχνίδι κάτω από τον καναπέ ή αν θέλετε να διαβάσετε το μενού σε ένα εστιατόριο με χαμηλό φωτισμό.Αναβαθμίστε την προπόνησή σας με στοχευμένα προγράμματα ενδυνάμωσης για 4-6 εβδομάδες που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους προσωπικούς σας στόχους με εξειδικευμένες ασκήσεις ανάλογα με το άθλημα σας όπως τρέξιμο, σερφ, σκι και άλλα.Βουτήξτε μέχρι 40 μέτρα με κατάλληλο για καταδύσεις πλαίσιο, στεγανά μεταλλικά κουμπιά και προφίλ δραστηριότητας για scuba και άπνοια.Επικοινωνήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας με ανταλλαγή μηνυμάτων απευθείας από το ρολόι2.Δείτε ισοϋψείς στους χάρτες TopoActive3 και αποκτήστε πρόσβαση σε χάρτες για χιλιάδες γήπεδα γκολφ και χιονοδρομικά κέντρα σε όλο τον κόσμο. Το νέο περιβάλλον χάρτη σας επιτρέπει να προσαρμόζετε εύκολα τα επίπεδα του χάρτη για μεγαλύτερη διευκόλυνση στην πλοήγηση. Κατά την εξερεύνησή σας εισάγετε την επιθυμητή απόσταση που θέλετε να κάνετε και λάβετε προτάσεις διαδρομών για να μείνετε εντός πορείας και χρόνου με τις δυναμικές πορείες μετ’ επιστροφής.Όποια και αν είναι η περιπέτεια, το fēnix 8 μπορεί να βοηθήσει αθλητές όλων των τύπων και όλων των επιπέδων να ξεπεράσουν τα όριά τους. Κάθε πρωί, η βαθμολογία ετοιμότητας προπόνησης μπορεί να σας βοηθήσει να καθορίσετε αν είναι η κατάλληλη μέρα για να προπονηθείτε σκληρά ή θα πρέπει να πάτε πιο σιγά, ενώ οι εξελιγμένες μετρήσεις προπόνησης όπως η βαθμολογία αντοχής, η βαθμολογία ανάβασης, η μέγιστη VO2, η κατάσταση προπόνησης και άλλα μπορούν να σας βοηθήσουν να μετρήσετε αποτελεσματικά τη συνολική σας απόδοση4.Κατά τη διάρκεια μίας προπονητικής συνεδρίας, το PacePro™ σας δίνει καθοδήγηση ρυθμού με βάση το GPS για επιλεγμένες διαδρομές ή αποστάσεις ενώ ο ρυθμός με προσαρμογή κλίσης σας δίνει τον αντίστοιχο ρυθμό τρεξίματος με την ίδια προσπάθεια σε επίπεδο έδαφος ή σε ανοδική κλίση. Εντωμεταξύ, το ClimbPro εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την τρέχουσα και τις επερχόμενες αναβάσεις.