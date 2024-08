Olea Creative Residency 2024: Η τέχνη συναντά τη φιλοξενία στο Olea All Suite Hotel, στη Ζάκυνθο

Κλείσιμο

Μια πρωτοβουλία του πάντα φιλόξενου Olea All Suite Hotel , το οποίο βρίσκεται υπό τη διαχείριση της SWOT Hospitality , και έχει ως στόχο να μεταμορφωθεί σε πόλο έλξης και πηγή έμπνευσης, για καλλιτέχνες από όλον τον κόσμο. Μια ενέργεια που πρόκειται να γίνει θεσμός, η έκθεση καλεί τους δημιουργούς να αποδώσουν την αισθητική και ατμόσφαιρα του ξενοδοχείου, αλλά και της μαγευτικής φύσης του νησιού, μέσα από τις μοναδικές, καλλιτεχνικές τους «φωνές». Ο νικητής, αλλά και το σύνολο των έργων θα αναδειχθούν μέσα από ένα event στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ξενοδοχείου.Το πρώτο βήμα για την επίσημη έναρξη του θεσμού Olea Creative Residency 2024 έγινε το 2023, όταν το ξενοδοχείο υποδέχτηκε την έκθεση γλυπτικής του ταλαντούχου Χρήστου Μπάρλου.Φέτος, στο επίκεντρο της έκθεσης βρίσκεται το οπτικοακουστικό έργο Fleurs d'Ame, με έμπνευση από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Το έργο φιλοτεχνήθηκε από μια ομάδα επτά ταλαντούχων δημιουργών: του Νίκου Κοντοσταυλάκη, Photographer & Owner Anima Vision, του Διονύση Κιτσίκη, DOP & Photographer, του Αντώνη Κιτσίκη, Director, της Rory Power, Director of Photography - Fleurs d'Ame, της Elizabeth Ibbet, Production Design - Fleurs d'Ame, του Franck Pinel, Editor - Fleurs d'Ame και της Σταυρούλας Κλειδαριά, Artistic Consultant - Fleurs d'Ame. Η επιμέλεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί από την Ρεγγίνα Σούλη.Τα φωτογραφικά έργα του Nίκου Κοντοσταυλάκη, εντυπωσιακά stills που αντικατοπτρίζουν σκηνές καθημερινότητας από το Olea All Suite Hotel, θα κοσμήσουν τους χώρους του εστιατορίου Flow Dine & Wine. Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί προβολή του βίντεο Fleurs d'Ame, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Οlea All Suite Hotel, και το οποίο πλαισιώνει μουσικά η επανεκτέλεση ενός αποσπάσματος από την «Μαρία Αντουαννέτα», από το Άλμπουμ «Δέσπω» του ζακυνθινού συνθέτη Παύλου Καρρέρ. Την επανεκτέλεση υπογράφει ο Βύρων Φιδετζής και η ορχήστρα του.Την καλοκαιρινή αυγουστιάτικη ατμόσφαιρα απογειώνει η εξαιρετική λίστα fine drinking, με την υπογραφή της ελληνικής premium βότκας Kastra Elion, η οποία αποστάζεται από ελιές. Αποκλειστικά για το event, η Kastra Elion έχει δημιουργήσει ένα tailor-made μενού, με τρία διαφορετικά cocktails, για όλες τις προτιμήσεις. Το event θα συνοδεύσει επίσης ζωντανή κλασσική μουσική με ζακυνθινές επιρροές, στο εστιατόριο του ξενοδοχείου.Ένα πάντρεμα ανάμεσα στην τέχνη, τη γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία, με πινελιές από την πλούσια πολιτιστική ταυτότητα του νησιού, που δεν πρέπει να χάσετε.Τσιβιλί, Ζάκυνθος, Ελλάδα, 291 00Τ: +30 26950 22265E: info@oleaallsuitehotel.com