Οι SMASHING PUMPKINS στην Αθήνα Special guest: TOM MORELLO στις 16 Ιουλίου 2024 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Οι Smashing Pumpkins, η αδιαφιλονίκητα ηγετική μπάντα των 90’s, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «The World Is a Vampire», έρχονται στην Αθήνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την Τρίτη 16 Ιουλίου 2024 υποσχόμενοι μια συγκλονιστική και αξέχαστη live μουσική εμπειρία!Όταν οι Smashing Pumpkins, το 1995, ανακοίνωσαν ένα διπλό άλμπουμ, σχεδόν όλοι, από τα μουσικά μέσα μέχρι την πανικόβλητη δισκογραφική τους εταιρεία, υπέθεσαν ότι θα ήταν εμπορική αυτοκτονία. Ως τότε αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο για τις εναλλακτικές ροκ μπάντες. Υπήρχαν βέβαια σπάνιες εξαιρέσεις, όπως οι Beatles, οι Pink Floyd, οι Led Zeppelin, οι Who, αλλά αυτές ήταν κορυφαίες μπάντες που πουλούσαν ήδη δεκάδες εκατομμύρια. Σχεδόν όλοι περίμεναν το χειρότερο όμως, έκαναν λάθος. Το «Mellon Collie and the Infinite Sadness», που κυκλοφόρησε πριν από 28 χρόνια, παραμένει μια κορυφαία στιγμή, όχι μόνο μια σημαντική εμπορική κορυφή για το συγκρότημα, αλλά και ο τελευταίος πραγματικά μεγάλος δίσκος της εποχής του εναλλακτικού ροκ.Το 1988 που πρωτοεμφανίστηκαν οι Smashing Pumpkins, προερχόμενοι από το Σικάγο, ο κόσμος δεν είχε ξανακούσει αντίστοιχη μουσική. Ο ήχος τους ήταν διαφορετικός, εικονοκλαστικός και εντελώς καινούριος - και εξακολουθεί να είναι ακόμα και σήμερα. Ο δίσκος «Siamese Dream», του 1993, είχε εντάξει τους Smashing Pumpkins στη μεγάλη κατηγορία του grunge, πίσω από τους Nirvana και τους Pearl Jam. Ως το τέλος του 1996 το επόμενο άλμπουμ τους είχε γίνει 10 φορές πλατινένιο και το συγκρότημα ήταν το κυρίαρχο ροκ σχήμα στις ΗΠΑ, κλέβοντας την παράσταση στα Grammy και τα βραβεία MTV. Οι Smashing Pumpkins έχουν πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως και έχουν συγκεντρώσει δύο βραβεία GRAMMY®, δύο MTV VMA και ένα American Music Award. Από τη δισκογραφία τους ξεχωρίζει το πλατινένιο «Gish» [1991], το τετραπλά πλατινένιο «Siamese Dream» [1993], το diamond-certified «Mellon Collie and the Infinite Sadness» [1995], το πλατινένιο «Adore» [1998] και το χρυσό «Machina/The Machines of God» [2000].Το 2018, το συγκρότημα ξεκίνησε μια από τις πιο επιτυχημένες περιοδείες του, την περιοδεία «Shiny and Oh So Bright Tour», ενώ το 2020 κυκλοφόρησε το ενδέκατο ολοκληρωμένο και διπλό άλμπουμ του, το «CYR». Παράλληλα με την τεράστια sold out περιοδεία στη Βόρεια Αμερική, κυκλοφόρησε το 2023 το άλμπουμ «ATUM», μία ροκ όπερα που παρουσιάζεται σε τρεις πράξεις."One of the greatest guitarists of all time."Ο Tom Morello είναι η ζωντανή απόδειξη της δύναμης του rock'n'roll. Γνωστός για τα καινοτόμα σόλο κιθάρας του και τις καταιγιστικές συγχορδίες του, είναι ένας πρωτοποριακός καλλιτέχνης - τόσο στη σόλο καριέρα του όσο και ως ιδρυτικό μέλος των ροκ συγκροτημάτων Rage Against the Machine και Audioslave - δύο συγκροτήματα που ευθύνονται για πολλαπλά βραβεία Grammy και συνολικά 30 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως. Έχει κατορθώσει να βρίσκεται στην κορυφή της σύγχρονης ροκ βιομηχανίας, έχοντας διαγράψει μία εξαιρετική καριέρα με τον άκρως χαρακτηριστικό του ήχο και στυλ - ένα στυλ που ήταν κρίσιμο συστατικό της rap-metal ηχητικής επίθεσης των Rage Against the Machine στα τέλη της δεκαετίας του '90, βοηθώντας τον Morello και το συγκρότημα να γνωρίσουν τεράστια επιτυχία με πολυάριθμα βραβεία Grammy. Τα live του είναι πάντα μία πραγματική εμπειρία, άκρως δυναμικά με ένταση, ρυθμό και ενέργεια. Επηρεασμένος από τους J. Page, B.Springsteen και Tony Iommi, ο Tom Morello έχει δώσει νέα πνοή στο κιθαριστικό παίξιμο με τα περίφημα riff και scratch του.