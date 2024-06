25 χρόνια Lidl Ελλάς: 25 χρόνια ισχυρής ανάπτυξης στον δρόμο για ένα καλύτερο αύριο

Στον εξωτερικό χώρο, τους προσκεκλημένους περίμενε μία ακόμα έκπληξη. Ο chef Λαζάρου χάρισε ένα ξεχωριστό μαγειρικό show στην πρωτοεμφανιζόμενη Lidl Food Academy on the go, τη νέα κινητή κουζίνα φαγητού της Lidl Ελλάς. Μαζί με την ομάδα του προετοίμασαν, μεταξύ άλλων, το εμβληματικό πιάτο για τα 25 χρόνια της εταιρείας, κους κους Μετσόβου με κρέμα παντζάρι και γαρίδες, καθώς και δύο επιπλέον δημιουργίες με την υπογραφή του, ενώ το γλυκό επιμελήθηκε ο pastry chefΑμέσως μετά, ακολούθησε μία μοναδική μουσική εκδήλωση με παρουσιαστή τον ηθοποιό, σεναριογράφο και πρεσβευτή της Lidl Ελλάς,Τη βραδιά «έντυσαν» με τις ερμηνείες τους οικαι Νικόλας Ραπτάκης, σε μία ξεχωριστή μουσική αναδρομή από το 1999 έως και σήμερα.Η Lidl Ελλάς, με το βλέμμα ψηλά και μακριά, παραμένει εδώ και 25 χρόνια κορυφαία επιλογή για τον Έλληνα καταναλωτή, προσφέροντας απλές, γρήγορες αγορές, καινοτόμα αγοραστική εμπειρία και, φυσικά, την καλύτερη ποιότητα στην καλύτερη τιμή.