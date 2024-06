Novacinema: Τέσσερις νέες συναρπαστικές σειρές «Μinx», «Red Eye», «The Gymnasts» και «Allegiance» έρχονται να καθηλώσουν!

Πρεμιέρα κάνει η κωμική σειρά " Minx " (από 6/6 και κάθε Πέμπτη στις 23:00), η σειρά θρίλερ " Red Eye " (από 8/6 και κάθε Σάββατο στις 22:00)), η δραματική σειρά θρίλερ " The Gymnasts " (από 10/6 και κάθε Δευτέρα στις 22:00) και η αστυνομική σειρά δράσης(από 19/6 και κάθε Τετάρτη στις 22:00).Από την, θα προβάλλεται η κωμική σειράΗ σειρά επικεντρώνεται στο Λος Άντζελες της δεκαετίας του ’70 και τη Τζόις, μία σοβαρή νεαρή φεμινίστρια, που ενώνει τις δυνάμεις της με έναν μικροεκδότη για να δημιουργήσει το πρώτο ερωτικό περιοδικό για γυναίκες. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους είναι οι Ophelia Lovibond, Jake Johnson, Jessica Lowe.Η συνέχεια είναι με τη σειρά θρίλερπου θα προβάλλεταιΎστερα από ένα συνέδριο κι ένα σχεδόν μοιραίο ατύχημα, ο Δρ Μάθιου Νόλαν φτάνει στο Λονδίνο, για να συλληφθεί και να κατηγορηθεί για τη δολοφονία μιας Κινέζας. Παρόλο που διαμαρτύρεται για την αθωότητά του, εκδίδεται στην Κίνα.πρωταγωνιστούν στη σειρά που θα συναρπάσει.

Από την έρχεται η δραματική σειρά θρίλερ στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe. Η ιστορία ενός αθλήματος φτιαγμένου από ελαφρότητα, άλματα και πτήσεις, αλλά και στρατιωτικού τύπου εκπαίδευση, αυστηρούς κανόνες και τρομερές θυσίες. Ένα θρίλερ γεμάτο νιάτα, ρίσκο, επιθυμία για ανάπτυξη και αλλά και φόβο για αλλαγή. Πρωταγωνιστούν οι Και από την έρχεται η αστυνομική σειρά δράσης. Η Σαμπρίνα είναι μια καλή αρχάρια αστυνομικός που πρέπει να παλέψει με τα όρια του δικαστικού συστήματος, καθώς αγωνίζεται να απαλλάξει τον αδίκως κατηγορούμενο πολιτικό πατέρα της. Με τους