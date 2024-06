Ένα micro Forest φυτεύεται στην καρδιά της Αθήνας από τη L'Oréal Hellas

Με μια εντυπωσιακή εκδήλωση στο συνεδριακό χώρο του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, του πρώτου Πράσινου Μουσείου της χώρας η L'Oréal Hellas παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 04 Ιουνίου το ετήσιο πλάνο βιωσιμότητας της εταιρείας, στο πλαίσιο του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσία εκπροσώπων του Τύπου, θεσμικών καλεσμένων και άλλων φορέων, ανακοινώθηκε το νέο εγχείρημα της L'Oréal Hellas, η δημιουργία ενός micro Forest στην καρδιά της Αθήνας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων.Στα σύνορα της Γκράβας με την Άνω Κυψέλη, ο μικρός λόφος της Αλεπότρυπας, ο οποίος αποτελεί πολυσύχναστο και ιστορικό πλέον μέρος της συνοικίας, τους επόμενους μήνες θα μετεξελιχθεί μέσω μιας πιλοτικής προσπάθειας, η οποία περιλαμβάνει τη φύτευση σε πρώτη φάση περίπου 5.000 φυτικών ειδών (δέντρα και θάμνοι). Στόχος της προσπάθειας αυτής, είναι να διαμορφωθούν οι συνθήκες για την εγκατάσταση ενός δάσους που σε μόλις 10 χρόνια, θα έχει καταφέρει να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά ανάπτυξης ενός βιότοπου 20-30 ετών, με περισσότερα από 10.000 φυτικά είδη και πλούσια βιοποικιλότητα.Μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από τον Ιάπωνα βοτανολόγο Akira Miyawaki και συντείνει στην προσπάθεια για σχεδιασμένη και συντονισμένη προστασία και ανάδειξη του πρασίνου, ως βασικού και αναπόσπαστου συστατικού της πόλης και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στην ουσία, με την ανάπτυξη του micro Forest η πόλη των Αθηνών στα απόμενα χρόνια θα αποκομίσει σπάνια οφέλη, όπως η βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με μείωση της τοπικής θερμοκρασίας μέχρι και 6 βαθμούς, την απορρόφηση μέχρι και 400 κιλών CO2 σε ετήσια βάση, καθώς και η ουσιαστική ενίσχυση της τοπικής χλωροπανίδας.Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτησε οο οποίος επεσήμανε τις προτεραιότητες του Δήμου Αθηναίων στον τομέα αναβάθμισης του αστικού πρασίνου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η πρόταση της L'Oréal Hellas για την δημιουργία ενός micro Forest, στην πιο πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή της Αθήνας, στην Κυψέλη, βρίσκει τον δήμο στο δυναμικό ξεκίνημα της πράσινης εκστρατείας του και ακουμπά τον κεντρικό πυρήνα της δράσης μας στην πόλη. Για μας το πράσινο στην Αθήνα υπήρξε ένα ταυτοτικό θέμα, από την προεκλογική ακόμη περίοδο. Στο πρώτο 5μηνο της δημαρχιακής μας θητείας, καταφέραμε να φυτέψουμε περισσότερα από 2.000 δένδρα, τα μισά δηλαδή απ’ όσα φυτεύτηκαν ολόκληρη την προηγούμενη 4ετία, θωρακίζοντας τον δήμο, με έναν σύγχρονο και αυστηρό Κανονισμό Πρασίνου.»

Alessandra Delfini, Country Managing Director της L’Oréal Hellas & Χάρης Δούκας, Δήμαρχος Δήμου Αθηναίων

μίλησε για τις δράσεις που σε τοπικό επίπεδο συμβάλλουν με σεβασμό στην τήρηση των ορίων του πλανήτη, αλλά και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της L’Oreal Hellas, που αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, τονίζοντας: «Στη L'Oréal Hellas αποδεικνύουμε τη συνεχή μας δέσμευσή στην Αειφόρο Ανάπτυξη, επενδύοντας στη μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά και σε επιχειρηματικές λύσεις που βασίζονται σε βιώσιμες πρακτικές. Για εμάς οι Οικονομικοί και Κοινωνικοί στόχοι είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Τα δεδομένα που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως αξιόπιστα και επιπλέον, ελέγχονται από τους πιο έγκυρους διεθνείς οργανισμούς. Κατ’ επέκταση οι δεσμεύσεις μας που σχετίζονται με το πεδίο της Αειφόρου Ανάπτυξης, είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις αρχές του προγράμματος L'Oréal for the Future. Η πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε σήμερα σε τοπικό επίπεδο, για τη δημιουργία ενός micro Forest στην περιοχή της Αθήνας, αποτελεί ένα πολύ φιλόδοξο έργο που απαιτεί συλλογική προσπάθεια, για να διαδοθούν τα οφέλη της βιοποικιλότητας στην πόλη και τους πολίτες της.»Παράλληλα, αναλύοντας τα βασικά σημεία του νέου εγχειρήματοςαναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες που κάνουν τη δημιουργία ενός micro Forest μια μοναδική διαδικασία, αφού μιμείται τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυσσόταν ένα δάσος από το μηδέν, εάν η ανθρώπινη δραστηριότητα αποκλειόταν εντελώς, ενώανέλυσε τις σύνθετες - τεχνικές λεπτομέρειες του έργου, τόσο σε επίπεδο προ-μελέτης, όσο και στα πρώτα στάδια υλοποίησής του.Παρών μέσω διαδικτυακής σύνδεσης σε ρόλο επίσημου προσκεκλημένου, ήταν και οο οποίος μίλησε για τους πυλώνες του παγκόσμιου προγράμματος L’Oréal for the Future και τις προτεραιότητες του Ομίλου σε Διεθνές επίπεδο, με έμφαση στους στόχους βιωσιμότητας που η εταιρεία έχει θέσει και πρόκειται να υλοποιήσει μέχρι το 2030.