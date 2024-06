Πώς καταφέρνει μια εταιρεία να γίνει «Best Workplace»; To μυστικό της Kaizen Gaming

Αν κάποιος μπει στο LinkedIn ή στο careers site της Kaizen Gaming θα δει δεκάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας, οι οποίες διαρκώς ανανεώνονται. Διόλου τυχαίο, καθώς η εταιρεία που εδρεύει στο Μαρούσι και έχει επίσης γραφεία και στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα success stories του ελληνικού επιχειρείν τα τελευταία χρόνια. Τέτοια είναι η ανάπτυξη που έχει γνωρίσει η Kaizen Gaming, που πλέον αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παγκοσμίως στον κλάδο της, το GameTech. Εξάλλου, μέσα από τα δύο brands που διαχειρίζεται, τη Stoiximan σε Ελλάδα και Κύπρο και το Betano διεθνώς, αποτελεί επίσημο χορηγό των δύο μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων του καλοκαιριού, του UEFA EURO 2024™ και του CONMBEBOL Copa America 2024™.Ταυτόχρονα, μετρά περισσότερους από 2.500 εργαζόμενους σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ο αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται και αναμένεται γρήγορα να ξεπεράσει τους 3.000, καθώς η εταιρεία το τελευταίο διάστημα προσλαμβάνει περισσότερους από 100 εργαζόμενους κάθε μήνα. Γιατί όμως ο κόσμος διαλέγει να εργαστεί στην Kaizen Gaming; Στο ερώτημα αυτό έρχονται να απαντήσουν τα ευρήματα της έρευνας του οργανισμού Great Place to Work®, τα οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατατάσσουν την Kaizen Gaming ως ένα από τα πέντε «Best Workplaces» στην Ελλάδα για τις εταιρείες που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Αυτό που έχει τη μεγαλύτερη αξία είναι πως η συγκεκριμένη διάκριση προκύπτει από ανώνυμες και εμπιστευτικές απαντήσεις, που έδωσαν αναφορικά με την καθημερινότητά τους στην Kaizen Gaming 1436 εργαζόμενοί της στην Ελλάδα.Από τις απαντήσεις που έδωσαν οι άνθρωποι της Kaizen Gaming στην έρευνα προκύπτει ότι σχεδόν καθολικά όλοι κρίνουν πως χαίρουν ίσης μεταχείρισης ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, το φύλο και την ηλικία τους. Ενδεικτικό είναι πως το ανθρώπινο δυναμικό της Kaizen Gaming αποτελείται σήμερα από 41 εθνικότητες.Ισότητα για όλους λοιπόν μέσα στην εταιρεία. Όμως, πώς είναι η καθημερινότητα στη ζωή ενός «Kaizener»; Καταρχάς, υπάρχει μία σχεδόν απόλυτη παραδοχή, πως όταν κάποιος ξεκινά να εργάζεται στην εταιρεία, αισθάνεται αμέσως ευπρόσδεκτος στο νέο του περιβάλλον, πράγμα θεμελιώδες για μια εταιρεία που κάνει τόσες πολλές προσλήψεις. Από εκεί και πέρα, 9 στους 10 συνδέουν την εργασία τους στην Kaizen Gaming με το αίσθημα της υπερηφάνειας. Παράλληλα, θα σύστηναν ανεπιφύλακτα σε κάποιον φίλο τους να έρθει να δουλέψει στην εταιρεία και δηλώνουν πως θα ήθελαν να εργάζονται σε αυτή για πολύ καιρό ακόμη.Η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος, στο οποίο οι άνθρωποι θα θέλουν να παραμείνουν για πολλά χρόνια αποτελεί έναν δυσεπίλυτο γρίφο για πολλές εταιρείες, ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, όπου ο ανταγωνισμός για την απόκτηση ταλέντων είναι μεγάλος. Η λύση της Kaizen Gaming σε αυτό το πρόβλημα είναι να παρέχει αυτό που ψάχνει η πλειονότητα των εργαζομένων και ιδίως των νεότερων, δηλαδή προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης. Άλλωστε, το 95% των εργαζομένων της Kaizen Gaming ανήκει στις γενιές των Millenials και της Gen Z. Είναι χαρακτηριστικό πως μόλις τον περασμένο Μάρτιο περίπου 400 Kaizeners πήραν προαγωγή, ενώ 200 ακόμη μετακινήθηκαν εσωτερικά σε θέσεις που επιθυμούσαν. Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει στους ανθρώπους της εξατομικευμένα προγράμματα ανάπτυξης, καθώς και δωρεάν πρόσβαση σε διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης.Φυσικά, μείζονος σημασίας θεωρείται και το κομμάτι της ισορροπίας ανάμεσα στην εργασιακή και την προσωπική ζωή (work-life balance). Για αυτόν τον λόγο η Kaizen Gaming έχει καταρτίσει το well-being πρόγραμμα Better You, το οποίο επικεντρώνεται σε τέσσερις πυλώνες: τη φυσική κατάσταση, την ψυχική υγεία, την ασφάλεια και τη συμπερίληψη. Ενδεικτικές σχετικές δράσεις είναι η παροχή συμβουλευτικής υπηρεσίας από διατροφολόγο, η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, η παροχή σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύσεις για την προώθηση της συμπερίληψης.Θα σε ενδιέφερε μια καριέρα στην Kaizen Gaming; Δες τις ανοιχτές θέσεις εδώ