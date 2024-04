To Live A Legacy από τη Mastercard και το Women On Top δίνει ώθηση στη γυναικεία ενδυνάμωση για 6η χρονιά

Η επιτυχημένη πρωτοβουλία Live A Legacy από τη Mastercard και το Women On Top εμπλουτίζεται με νέες δράσεις και επιστρέφει για να υποστηρίξει ακόμα περισσότερες γυναίκες να επιτύχουν τους επαγγελματικούς τους στόχους





• Η εκδήλωση του Live a Legacy 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών στις 18 Μαΐου.











Μέσα από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για 6η χρονιά στην Αθήνα και 2η χρονιά στη Θεσσαλονίκη, γυναίκες όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να οραματιστούν την καριέρα των ονείρων τους.







Κλείσιμο “Threads of success”, στο φετινό Live A Legacy, που θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών το Σάββατο 18 Μαΐου 2024, καταξιωμένες ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας. Μέσω βιωματικών ομιλιών και θεματικών συζητήσεων, οι καλεσμένες/οι θα αναδείξουν τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους στους τομείς της τεχνολογίας, των επιστημών και της επιχειρηματικότητας. Έχοντας στο επίκεντρο τη γυναικεία ενδυνάμωση, οι κεντρικοί παρουσιαστές της εκδήλωσης, Λυδία Παπαϊωάννου και Γιώργος Καπουτζίδης, θα συνδέσουν τις ιστορίες των ομιλητ(ρι)ών σε μια ολοήμερη εκδήλωση που στόχο έχει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια για να ξεκινήσουν δυναμικά το επαγγελματικό τους ταξίδι.



Επιπλέον, μετά την ευρεία αποδοχή και επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Mastercard και το Women On Top υλοποιούν και φέτος τα Live A Legacy Mentoring Days, δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Μαΐου στην Αθήνα στον πολυχώρο ATRAKTOS και το Σάββατο 25 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη στο χώρο του MonΑsty Hotel. Τα mentoring days έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να εφοδιάσουν τις συμμετέχουσες με τα κατάλληλα εργαλεία για να αναγνωρίσουν τις αξίες τους, να θέσουν τους εργασιακούς τους στόχους, και να κάνουν το επαγγελματικό τους όραμα πραγματικότητα. Μέσα από την καθοδήγηση των ειδικών στην επαγγελματική ενδυνάμωση γυναικών του δικτύου μεντόρων του Women On Top, οι γυναίκες που θα λάβουν μέρος στις δύο εκδηλώσεις, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν fireside chats, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από mentoring sessions, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδραστικά workshops για άμεση πρακτική εξάσκηση.







• Η πρωτοβουλία-θεσμός από τη Mastercard και το Women On Top για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών εμπλουτίζεται και επεκτείνεται.• Η εκδήλωση του Live a Legacy 2024 θα πραγματοποιηθεί στο Ωδείο Αθηνών στις 18 Μαΐου.• Tα Live a Legacy Mentoring Days επιστρέφουν με δύο προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.• Το Live a Legacy Internship program φέτος προσφέρει πάνω από 36 θέσεις έμμισθης πρακτικής άσκησης.Μέσα από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν για 6η χρονιά στηνκαι 2η χρονιά στη, γυναίκες όλων των ηλικιών θα έχουν τη δυνατότητα να οραματιστούν την καριέρα των ονείρων τους.Το Live A Legacy της Mastercard και του Women On Top έχει εξελιχθεί ως μια εκδήλωση-ορόσημο για τη γυναικεία ενδυνάμωση, συγκεντρώνοντας ομιλήτριες και ομιλητές από διάφορους κλάδους, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μέσα από ομιλίες και συζητήσεις που πραγματοποιούνται, το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης στον εργασιακό χώρο προσεγγίζεται ολιστικά, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην υποστήριξη των γυναικών στον επαγγελματικό στίβο.Με κεντρική θεματική το, στο φετινό Live A Legacy, που θα πραγματοποιηθεί στοτο, καταξιωμένες ομιλήτριες και ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες επιτυχίας. Μέσω βιωματικών ομιλιών και θεματικών συζητήσεων, οι καλεσμένες/οι θα αναδείξουν τις δυσκολίες και τις επιτυχίες τους στους τομείς της τεχνολογίας, των επιστημών και της επιχειρηματικότητας. Έχοντας στο επίκεντρο τη γυναικεία ενδυνάμωση, οι κεντρικοί παρουσιαστές της εκδήλωσης, Λυδία Παπαϊωάννου και Γιώργος Καπουτζίδης, θα συνδέσουν τις ιστορίες των ομιλητ(ρι)ών σε μια ολοήμερη εκδήλωση που στόχο έχει να εμπνεύσει και να κινητοποιήσει τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια για να ξεκινήσουν δυναμικά το επαγγελματικό τους ταξίδι.Επιπλέον, μετά την ευρεία αποδοχή και επιτυχία της περσινής χρονιάς, η Mastercard και το Women On Top υλοποιούν και φέτος τα, δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν τηνστον πολυχώροκαι τοστο χώρο τουΤα mentoring days έχουν στόχο να εμπνεύσουν και να εφοδιάσουν τις συμμετέχουσες με τα κατάλληλα εργαλεία για να αναγνωρίσουν τις αξίες τους, να θέσουν τους εργασιακούς τους στόχους, και να κάνουν το επαγγελματικό τους όραμα πραγματικότητα. Μέσα από την καθοδήγηση των ειδικών στην επαγγελματική ενδυνάμωση γυναικών του δικτύου μεντόρων του Women On Top, οι γυναίκες που θα λάβουν μέρος στις δύο εκδηλώσεις, θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν fireside chats, να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους μέσα από mentoring sessions, αλλά και να συμμετάσχουν ενεργά σε διαδραστικά workshops για άμεση πρακτική εξάσκηση.Τέλος, στo πλαίσιo των δράσεων του Live A Legacy, η Mastercard προσφέρει και φέτος την ευκαιρία σε όσες το επιθυμούν να κάνουν ένα δυναμικό ξεκίνημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία μέσω των διαθέσιμων θέσεων έμμισθης πρακτικής άσκησης, που προσφέρονται από τη Mastercard, και τις εταιρείες που ανήκουν στο ευρύ δίκτυο συνεργατών της.

Επισκεφθείτε την πλατφόρμα του Live a Legacy κάντε την εγγραφή σας δωρεάν και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας σε όλες τις διαθέσιμες δράσεις για φέτος!



Η Λουκία Χωραφά, Head of Marketing & Communications της Mastercard, για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η γυναικεία ενδυνάμωση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί για τη Mastercard βασικό στρατηγικό πυλώνα, στον οποίο επενδύουμε κάθε χρόνο, καθώς είναι η κινητήρια δύναμη για μια πιο δίκαιη κοινωνία, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη. Η πρωτοβουλία Live a Legacy κλείνει φέτος 6 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων εξελίσσουμε και εμπλουτίζουμε τις δράσεις που την απαρτίζουν, προσφέροντας ολοένα και περισσότερες ευκαιρίες σε κάθε γυναίκα, σε όποιο επαγγελματικό στάδιο και αν βρίσκεται, με στόχο την ενδυνάμωση, εξέλιξη και ισότητα στον επαγγελματικό χώρο.»



Η Πηνελόπη Θεοδωρακάκου, συνιδρύτρια του Women On Top, ανέφερε πως: «Η έμπνευση, η ανάπτυξη και η δικτύωση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη γυναικεία ενδυνάμωση και αυτό ακριβώς είναι το Live a Legacy. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, ως Women On Top, που επιστρέφουμε για 6η συνεχόμενη χρονια, σε συνεργασία με την Mastercard, για να ακούσουμε σπουδαίες ομιλήτριες και ομιλητές να μοιράζονται μαζί μας τις εμπειρίες, τις προκλήσεις και τις γνώσεις τους απλόχερα και ουσιαστικά. Στο Live a Legacy μπορεί να έρθεις μόνη σου, αλλά σίγουρα θα φύγεις ως μέλος μιας σπουδαίας κοινότητας!»



Σημειώνεται ότι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ, ενώ η είσοδος στις εκδηλώσεις θα είναι δωρεάν και δυνατή μόνο κατόπιν εγγραφής.

22.04.2024, 15:00