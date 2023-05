Η MORE στηρίζει τις Παραολυμπιονίκες Κέλλυ Λουφάκη και Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στο δρόμο για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες 2024

Η χορηγία των δύο αθλητριών εντάσσεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρείας που θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνία. Στόχος της MORE είναι να γίνει σύμμαχος και συνοδοιπόρος στον αγώνα τους, για τη συμμετοχή και διάκρισή τους στις μεγάλες διοργανώσεις.Η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου είναι αθλήτρια κολύμβησης και από το 2012 λαμβάνει μέρος στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Κολύμβησης Α.με.Α. Είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και Παραολυμπιονίκης, έχοντας κατακτήσει σειρά μεταλλίων στην καριέρα της: τρία μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Funchal το 2016 (2 αργυρά & 1 χάλκινο), τρία μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Μεξικό το 2018 (1 χάλκινο & 2 αργυρά), χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Δουβλίνο το 2018, αργυρό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Λονδίνο το 2019, χρυσό στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Madeira της Πορτογαλίας το 2021 και χάλκινο στους Παραολυμπιακούς του Τόκιο την ίδια χρονιά. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Πορτογαλία το 2022 κατέκτησε ξανά το χρυσό και στο φετινό Opening της Σιγκαπούρης το χάλκινο μετάλλιο.Η Kέλλυ Λουφάκη είναι Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και μέλος της Εθνικής ομάδας Ξιφασκίας με αμαξίδιο. Είναι η πρώτη γυναίκα ξιφομάχος που συμμετείχε σε Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Ρίο 2016, ενώ το 2018 κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο ξιφασκίας με αμαξίδιο στον Καναδά. Το σοβαρό ατύχημα που είχε το 2012 υπήρξε καθοριστικό για τη ζωή της, δεν την απομάκρυνε όμως από τους στόχους της, αντιθέτως τη βοήθησε να τους επαναπροσδιορίσει και την ώθησε να καταφέρει ακόμα περισσότερα. Σε αυτό βέβαια βοήθησε η ενασχόληση της με τον πρωταθλητισμό. Παράλληλα, είναι πρέσβειρα του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active”, ενώ συμμετέχει σε συνέδρια και εκδηλώσεις ως motivational speaker.O Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής της MORE, ανέφερε σχετικά με την χορηγία: «Οι δύο αθλήτριες εκπροσωπούν όλα όσα η ΜΟRE πρεσβεύει και επιδιώκει να στηρίζει. Περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη ενέργεια, ακόμη υψηλότεροι στόχοι προς κατάκτηση. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Κέλλυ και στην Αλεξάνδρα και θα είμαστε δίπλα τους να στηρίζουμε τον αγώνα για να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, κάνοντας την Ελλάδα υπερήφανη. »Η MORE συντείνει με τις ενέργειές της για ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, υποστηρίζοντας ανθρώπους που αποτελούν παράδειγμα για τον καθημερινό τους αγώνα, τη δύναμη της ψυχής τους και το θάρρος που επιδεικνύουν απέναντι στις προκλήσεις, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.