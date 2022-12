Eurolife FFH: αξία έχει να μοιραζόμαστε τη μαγεία των Χριστουγέννων

Κλείσιμο

Η περίοδος των Χριστουγέννων πλησιάζει και το The Christmas Factory επέστρεψε για άλλη μια χρονιά για να υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους στο πιο παραμυθένιο εργοστάσιο Χριστουγέννων της Αθήνας. Η Eurolife FFH συμμετέχει ενεργά στη διάδοση της χριστουγεννιάτικης μαγείας, ως Μεγάλος Χορηγός της φετινής διοργάνωσης, αλλά και ως αποκλειστικός χορηγός του «Σπιτιού των Ξωτικών», που άνοιξε τις πόρτες του για πρώτη φορά φέτος.Για τη Eurolife FFH αξία έχει να βρίσκεται δίπλα στην ελληνική οικογένεια, τόσο μέσα από τα ασφαλιστικά της προγράμματα, όσο και μέσα από δράσεις που θα προσφέρουν στιγμές χαράς και αισιοδοξίας. Για αυτό και φέτος τα Χριστούγεννα θα βρίσκεται στη φαντασμαγορική γιορτή του The Christmas Factory και θα μοιράζεται «Τα Μυστικά του Άι Βασίλη» με τους επισκέπτες. Στη μαγική ατμόσφαιρα της γιορτής συμβάλλουν και τα μοναδικά ξωτικά, για αυτό και η Eurolife FFH φρόντισε να φέρει στο χώρο την πιο σκανταλιάρικη παρέα!Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το «Σπίτι των Ξωτικών», που φιλοξενείται για πρώτη φορά φέτος στο The Christmas Factory, να ξεναγηθούν στο σπίτι τους, να δουν πού κοιμούνται και να καθίσουν στα θρανία τους για να γράψουν το γράμμα τους στον Άγιο Βασίλη, με το μαγικό αλφάβητο των ξωτικών. Οι εκπλήξεις όμως δε σταματούν εδώ, αφού θα πρέπει να μπουν στον λαβύρινθο των ξωτικών, να βρουν το μαγικό καζάνι με την αστερόσκονη και να βουτήξουν μέσα το γράμμα τους για να μπορέσει να φτάσει πιο γρήγορα στον Άι Βασίλη.Το λαμπερό χριστουγεννιάτικο πάρκο που έχει γίνει πλέον θεσμός, επέστρεψε φέτος πιο πλούσιο από ποτέ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Συνώνυμο με το φως, τη χαρά, τη γιορτή και το παιχνίδι, θα υποδέχεται μέχρι και τις 6 Ιανουαρίου καθημερινά το κοινό γεμάτο μοναδικές χριστουγεννιάτικες εμπειρίες, όπως συναρπαστικά εργαστήρια, μια μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά, δώρα, μουσική, φαγητό, τον αγαπημένο Άγιο των παιδιών, Άγιο Βασίλη, και πολλές ακόμα εκπλήξεις.Τα Χριστούγεννα είναι μια ευκαιρία να περάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας και να μοιραστούμε μαγικές στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς. Για αυτό και φέτος τις γιορτές η Eurolife FFH δίνει το «παρών» στη λαμπερή γιορτή του The Christmas Factory και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν τα μυστικά του. Για να μας θυμίσει ότι αξία έχει να μοιραζόμαστε τη μαγεία των Χριστουγέννων.