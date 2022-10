Η HELLENiQ ENERGY σταθερός υποστηρικτής της Νέας Γενιάς

H κα Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων O κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου HELLENiQ ENERGY

Κλείσιμο

O κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, απονέμει τις ειδικές διακρίσεις στις «Πρώτες των Πρώτων» που συγκέντρωσαν τις υψηλότερες επιδόσεις O κ. Γιάννης Παπαθανασίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, απομένει βραβεία σε αριστούχους αποφοίτους Λυκείων

Κλείσιμο

Η HELLENiQ ENERGY, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Proud of Youth» το οποίο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, επιβράβευσε για 14η συνεχόμενη χρονιά τους αριστούχους αποφοίτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που διαμένουν στους όμορους Δήμους του Θριασίου Πεδίου.Στην εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, η HELLENiQ ENERGY απένειμε επαίνους και χρηματικά έπαθλα σε 105 αποφοίτους Λυκείων από τους Δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας-Ειδυλλίας και Μεγαρέων. Συνολικά, μέσω του Προγράμματος «Proud of Youth», θα βραβευτούν φέτος 464 αριστούχοι απόφοιτοι Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων των Ακαδημαϊκών ετών 2020-2021 και 2021-2022, των όμορων προς τις εγκαταστάσεις του Ομίλου Δήμων. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τους αριστούχους Λυκείων στο Θριάσιο, θα βραβευτούν 255 αριστούχοι απόφοιτοι από τους Δήμους Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Δέλτα και Κορδελιού-Εύοσμου της Δυτικής Θεσσαλονίκης, καθώς και 104 αριστούχοι απόφοιτοι από τον Δήμο Κοζάνης, που εντάχθηκε για πρώτη χρονιά στο πρόγραμμα με την έναρξη λειτουργίας του μεγάλου πάρκου φωτοβολταϊκών της «ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες».Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και σύσσωμη η ηγεσία του Υπουργείου, ο Μητροπολίτης Σαλαμίνας και Μεγαρέων, μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την HELLENiQ ENERGY παρέστησαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ιωάννης Παπαθανασίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης και στελέχη της Διοίκησης του Ομίλου.Η HELLENiQ ENERGY από το 2009 έχει βραβεύσει συνολικά 4.250 αριστούχους αποφοίτους από 34 Γενικά και 16 Επαγγελματικά Λύκεια, οι οποίοι συνέχισαν τις σπουδές τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποδεικνύοντας στην πράξη τη διαχρονική στήριξή της στους νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα βήματά τους για να κατακτήσουν την επιστημονική γνώση και να καταρτιστούν επαγγελματικά.Ο Πρόεδρος του ΔΣ του Ομίλου HELLENiQ ENERGY Ιωάννης Παπαθανασίου, απευθυνόμενος στους αριστούχους απόφοιτους, τόνισε: «Σήμερα έχετε ήδη κατακτήσει ένα σημαντικό σταθμό της ζωής σας, τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Συνεχίστε με αυτοπεποίθηση να τοποθετείτε τον πήχη ψηλά. Να διευρύνετε τους ορίζοντές σας, να κυνηγάτε τα όνειρα και τις φιλοδοξίες σας. Τολμήστε να χαράξετε τη δική σας πορεία και να βρείτε τον προορισμό που θέλετε. Εμείς, ως Όμιλος HELLENiQ ENERGY, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη νέα γενιά του τόπου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στο αύριο της χώρας μας.»Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης, επισήμανε στην ομιλία του: «Στην HELLENiQ ENERGY δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε πάντα στο πλευρό της νέας γενιάς, περήφανοι για τα επιτεύγματά της, τις επιτυχίες της, τις προσπάθειές της. Η στήριξη των νέων φοιτητών αποτελούσε και αποτελεί για εμάς συνειδητή προτεραιότητα. Με το Πρόγραμμα «Proud of Youth» στεκόμαστε δίπλα σας και ευελπιστούμε να συμβάλλουμε, στο μέτρο που μας αναλογεί, στην επίτευξη των στόχων σας. Η HELLENiQ ENERGY θα συνεχίσει να επενδύει συνειδητά στους νέους ανθρώπους αυτής της χώρας, γιατί αντιπροσωπεύουν τις φιλοδοξίες όλων μας για ένα καλύτερο μέλλον.»Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά: «Συγχαίρω από καρδιάς όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που έθεσαν υψηλούς στόχους, προσπάθησαν και τους πέτυχαν, μέσα από τη διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ και τους αφανείς συναγωνιστές σας, παιδιά μας, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, που σας στηρίζουν όλο αυτό το διάστημα και τώρα απολαμβάνουν κι εκείνοι, όπως και εσείς, τη χαρά της ανταμοιβής των κόπων σας. Ένα μεγάλο μπράβο και στους φορείς που αναγνωρίζουν τις επιδόσεις σας, βραβεύοντάς σας για αυτές. Εύχομαι να έχετε καλή πρόοδο στις σπουδές σας, να στοχεύετε ψηλά και να κατακτάτε τις κορυφές, τη μία μετά την άλλη, γεμίζοντας ικανοποίηση και υπερηφάνεια, όπως και εμείς για εσάς. Να ακολουθήσετε τα όνειρά σας και να τα κάνετε πραγματικότητα.»