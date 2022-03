Φιλανθρωπική παράσταση του Lifeline Hellas με τον Τάκη Ζαχαράτο

Πρίγκιπας Αλέξανδρος, Τάκης Ζαχαράτος και Πριγκίπισσα Αικατερίνη. Ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος με τους χορηγούς Ανδρέας Παναγιώτου και Γιώργο Καββάδα και τον David Andrews. Βάσω Παρνασσά της εταιρείας Espresse SA - Portioli, Πριγκίπισσα Αικατερίνη, Πρίγκιπας Αλέξανδρος και Γιάννης Λακιώτης της εταιρείας Λακιώτης Α.Ε.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία των ΑΒΥ Πρίγκιπα Αλέξανδρου και Πριγκίπισσας Αικατερίνης υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Σκοπός της ήταν η υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας και η συνέχεια του έργου προσφοράς θερμοκοιτίδων στο Νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου».Ο Πρόεδρος Δρ. Ζήσης Μπουκουβάλας και η Αντιπρόεδρος Δρ. Άλκηστις Πρίνου Μπουκουβάλα ευχαρίστησαν το Διοικητικό Συμβούλιο, τους χορηγούς και τους παρευρισκόμενους και αναφέρθηκαν στους σκοπούς του Lifeline Hellas.Ο Πρίγκιπας Αλέξανδρος ευχαρίστησε το κοινό για την μεγάλη του υποστήριξη και μίλησε για τον ιερό σκοπό της παράστασης.Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη ευχαρίστησε τον Τάκη Ζαχαράτο, το θέατρο Παλλάς, τον Δήμο Αθηναίων, το Panas Group, τους δημοσιογράφους, τους χορηγούς και όλους τους συντελεστές της παράστασης. Επίσης, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και την Επίτιμη Αντιπρόεδρο και νύφη της Δρ. Άντζι Μαργαρίτη Andrews ενώ αναφέρθηκε στην χαρά της προσφοράς και στην αξία της φιλανθρωπίας. Τέλος, η Πριγκίπισσα Αικατερίνη αφιέρωσε την εκδήλωση στην μνήμη του πατέρα του Τάκη Ζαχαράτου που έφυγε πρόσφατα από την ζωή.Ο Τάκης Ζαχαράτος καθήλωσε το κοινό μέσα από την παράσταση «Strangers in the Night» δίνοντας ένα θριαμβευτικό ρεσιτάλ διεθνούς επιπέδου απογειώνοντας την βραδιά στο κατάμεστο Παλλάς που ήταν sold out ημέρες πριν, δίνοντας την δυνατότητα στο ιερό σκοπό του Lifeline Hellas να επιτευχθεί. Ήταν μια συγκλονιστική παράσταση που θα την θυμούνται για χρόνια όσοι είχαν την τύχη να την δουν. Η έξοχη σκηνοθεσία της Σοφίας Σπυράτου που χορογράφησε άψογα το 10μελές μπαλέτο μαζί με τις υπέροχες ενορχηστρώσεις του Δημήτρη Δημόπουλου και την συμφωνική ορχήστρα Λουτρακίου απογείωσε την βραδιά με το κοινό να χειροκροτεί ασταμάτητα.Στα πλαίσια του προγράμματος του Lifeline Hellas «Παιδιά βοηθούν Παιδιά» ο δεκατετράχρονος εγγονός Αλέξανδρος Andrews του Πρίγκιπα και της Πριγκίπισσας τραγούδησε για να συμβάλλει και αυτός στον σκοπό της παράστασης με την υπέροχη φωνή του. Η Πριγκίπισσα Αικατερίνη μαθαίνοντας την φιλανθρωπία από την παιδική ηλικία πιστεύει ότι πρέπει να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να προσφέρουν για να αισθάνονται την χαρά της προσφοράς και να γίνει μέρος όλης τους της ζωής.Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν οι εταιρείες MCCL, Pharmex, Λακιώτης, Αθανασία Μαρινάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, η Έμη Λιβανίου με την «Δύναμη της Προσφοράς», Portioli, ODC Οδύσσεια Κωνστάντουρα, Margariti Dental Clinic Δρ. Άντζι Μαργαρίτη Andrews, Φίλιππος Νάκας, Begnis Catering, Bergman Kord, Heraion Tours, Godibile, 5226 by Celia Kritharioti, Kayak, Bikos, Anassa, FCA Hygiene, Medical Antiaging Center, Vitex, Evritos, Οδοντική Ανάπλαση, Λάμψη 92.3, Davlas and Partners.Υποστηρικτές της βραδιάς ήταν η Αγγελική Αγγελίδη, η Ρένα Φλεβαράκη, η Μαρίλια Βαζαίου, η Ρίτα Μωραϊτάκη, η Ελένη Κάτσου, η Ντέπυ Σιδεράκη, η Κική Δημητριάδη και η Ελένη Τόρου.Παρευρέθηκαν ο γιος της Πριγκίπισσας Αικατερίνης David Andrews με την σύζυγο του και Επίτιμο Αντιπρόεδρο του Lifeline Hellas Δρ. Άντζι Μαργαρίτη Andrews, τον γιο τους τον Αλέξανδρο και την αδελφή της Πριγκίπισσας Μπέττυ Ρουμελιώτη. Επίσης, το Δ.Σ. του Lifeline Hellas ο Πρόεδρος Δρ. Ζήσης Μπουκουβάλας και η Αντιπρόεδρος Δρ. Άλκηστις Πρίνου Μπουκουβάλα, ο Γενικός Γραμματέας κος Γιάννης Σαχίνης και η Δρ. Φώφη Καμποσιώρα.Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι χoρηγοί του Lifeline Hellas Ανδρέας Παναγιώτου με την σύζυγο του Αλεξάνδρα, ο Βασίλης και η Αλεξία Σαβράμη, ο Νίκος Παπάζογλου, η Σούλα Μαρινάκη, ο Γιώργος Καββάδας, ο Γιάννης Λακιώτης, η Έμη Λιβανίου, η κα Παρνασσά και η Οδύσσεια Κωνστάντουρα και οι καλλιτέχνες Μάριος Φραγκούλης και Γιώργος Περρής.Επίσης, παρόντες ήταν η Σίσσυ Παυλοπούλου, η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του νοσοκομείου Έλενα Βενιζέλου Εύα Κοντοσταθάκου και ο Διευθυντής της Μονάδας Νεογνών του Νοσοκομείου Δρ. Ηρακλής Σαλβάνος, ο Δήμαρχος Λουτρακίου Γιώργος Γκιώνης, η Μαρίνα Βερνίκου με την μητέρα της Ντέμη, η Ειρήνη Νταϊφά, η Φανή Λεβέντη, η Λίτσα Λάβδα, η Αγνή Μαρμαρίδη, η Σοφία Γιαννικοπούλου, ο Αθηναγόρας Ανδρεαδάκης, ο Νίκος Ποιμενίδης, η Αγγελική Κουζούμη, ο Γιώργος Βέρμπης με την σύζυγο του, Ντέπη Σιδεράκη, Χάλα Χούρι, Ηλίας Ψινάκης, Ματίνα Παγώνη, Μαρίλια Βαζαίου, Ρίτα Μωραϊτάκη, Λίλα Μερτζάνη, Nigel Dean και Νανά Βενέτη, Κατερίνα Καινούργιου, Γιώργος Ντάβλας, Εύη Περιστέρη, Ρένα Φλεβαράκη, Νάσια Σπύρου, Νίκη Γιαβρόγλου, Γιώργος Γουρδομιχάλης με την σύζυγο του, Dima Samaan, Αλεξία Κουλούρη, Δημήτρης και Αφροδίτη Γκρίτζαλη, Μελίνα Βιγκοπούλου, Αικατερίνη Λευκοθέα Κονιδάρη, Φανή Σαραντοπούλου, Θανάσης και Λία Παπαποστόλου, Ρένα Βασιλάκη, Ναλίτα Καρρέρ και πολλοί άλλοι.