Workshops “MASTER CLASS – Real Startup Entrepreneurs”, στο BCA College

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν στις 20 Μαΐου με τον Μάρκο Βερέμη, ιδρυτή και πρόεδρο της Upstream και ιδρυτικό εταίρο της BigPi Venture Capital που ανέπτυξε το θέμα «Οικοσύστημα Καινοτομίας στην Ελλάδα».Θα συνεχιστούν με τα εξής workshops:Την Τετάρτη 26 Μαΐου, ο Νίκος Πατσής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της VoiceWeb θα είναι εισηγητής στο workshop με θέμα «Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα επικοινωνούμε με τον ψηφιακό κόσμο». Στις 17:00 από εδώ http://live.bca.edu.gr/masterclass26052021 Την Τρίτη 1 Ιουνίου, ο Χάρης Τάκας, Senior Marketing Director της efood, θα αναπτύξει το θέμα «The next wave of changes in the world».Στις 17:00 από εδώ http://live.bca.edu.gr/masterclass01062021Την Τετάρτη 2 Ιουνίου ο Michael Nicoletos, Co-Founder & CIO στην εταιρεία Apple Tree Capital LLP θα ξεναγήσει τους ακροατές του στον ανεξερεύνητο κόσμο των κρυπτονομισμάτων σε μια ομιλία με θέμα «Crypto Currencies – a glimpse into the future». Στις 17:00 από εδώ https://live.bca.edu.gr/webinar02062021/ Την Τετάρτη 9 Ιουνίου ο Νικόλας Σμυρλάκης συνιδρυτής, μαζί με τον αδελφό του, της εταιρείας Roots Spirits LTD, με την οποία έχει κάνει γνωστά τα ελληνικά παραδοσιακά αποστάγματα στα πιο «in» bar της Νέας Υόρκης, θα παρουσιάσει το θέμα «Knowing our ROOTS: Greek Spirits, Myths & Reality”. Στις 17:00 από εδώ http://live.bca.edu.gr/roots-09062021/ Το BCA, το πρώτο κολλέγιο στην Ελλάδα που συνέδεσε τις επιχειρησιακές σπουδές με την αγορά, προωθεί την καινοτομία, καλλιεργώντας στους φοιτητές του τη δημιουργικότητα και τη νοοτροπία του επιχειρείν και διασυνδέοντάς τους με ό,τι πιο «φρέσκο» υπάρχει στον επιχειρηματικό στίβο.