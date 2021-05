Ακόμη «Ένα δώρο για το καλό» από την Edenred…

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Edenred, στο πλαίσιο της ευρύτερης στήριξης του κλάδου της εστίασης, που συνεχίζει να δοκιμάζεται από την πανδημία, προχωρά στην επανενεργοποίηση μίας ξεχωριστής και ιδιαίτερα επιτυχημένης πρωτοβουλίας που έχει ως σκοπό την ενίσχυση των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων του δικτύου Ticket Restaurant® σε όλη την χώρα. Για κάθε παραγγελία €5 και άνω με κάρτα Ticket Restaurant® που πραγματοποιείται μέσω των ψηφιακών πορτοφολιών Edenred Pay ή Apple Pay, η Edenred επιστρέφει απευθείας €1 στην κάρτα του κατόχου. #morethaneverΜε το - γνωστό πλέον - μήνυμα «Ένα δώρο για το καλό», η Edenred φέρνει και πάλι κοντά τους κατόχους της κάρτας Ticket Restaurant® με τα συνεργαζόμενα εστιατόρια και καφέ, δίνοντάς τους ένα σημαντικό κίνητρο - έως και 20% επιστροφή ανά συναλλαγή και ενισχύοντας ταυτόχρονα την κινητικότητα της αγοράς, ιδιαίτερα κατά την αρχική δύσκολη περίοδο επανέναρξης λειτουργίας της εστίασης.Από 17 Μαϊου έως και 16 Ιουνίου, η Edenred καλεί τους κατόχους Ticket Restaurant®, να κάνουν «ένα δώρο για το καλό» επιλέγοντας να απολαύσουν, μέσω της κάρτας Ticket Restaurant®, αγαπημένες γεύσεις, από αγαπημένα καφέ και εστιατόρια του συνεργαζόμενου δικτύου. Με στόχο να ευχαριστήσει και να επιβραβεύσει τους καταναλωτές για τη συμμετοχή τους, για κάθε συναλλαγή από €5 και άνω, η Edenred επιστρέφει €1 στον χρήστη, σαν ένα ελάχιστο ευχαριστώ. Η επιστροφή του ποσού πραγματοποιείται απευθείας στην κάρτα και κατόπιν εκκαθάρισης της συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες, η εταιρεία έχει δημιουργήσει την ειδική πλατφόρμα More than Ever, #morethanever, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.edenred.gr/morethanever. Επιπλέον, για την αναλυτική λίστα των συνεργαζόμενων καφέ και εστιατορίων, μπορείτε να επισκεφθείτε το www.myedenred.gr.



Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τη συμμετοχή του κοινού, στόχος είναι τόσο να ενισχυθούν άμεσα περισσότερα από 4.000 καταστήματα εστίασης, καφέ και εστιατόρια, σε όλη τη χώρα, όσο και να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των κατόχων της κάρτας Ticket Restaurant®. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, κατά την δύσκολη περίοδο του δεύτερου πανελλαδικού lockdown, ήταν άκρως ενθαρρυντικά. Συγκεκριμένα, στα συνεργαζόμενα καταστήματα Ho.Re.Ca σημειώθηκε αύξηση 200% του όγκου των συναλλαγών αξίας >10€ κατά την περίοδο του περασμένου Δεκεμβρίου (δεύτερο lockdown) συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο (πρώτο lockdown), ενώ παράλληλα, ενισχύθηκε κατά 42% ο όγκος αυτών των συναλλαγών μεταξύ του Δεκεμβρίου 2020 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2019.Με αφορμή την επανενεργοποίηση της πρωτοβουλίας, η κυρία Βερούχη Μαρία, Marketing Director της Edenred δήλωσε σχετικά: «Η ιδιαίτερα σημαντική ανταπόκριση που έλαβε η πρωτοβουλία μας τον περασμένο Δεκέμβριο από τους κατόχους της κάρτας Ticket Restaurant®, λειτούργησε σαν οδηγός για το μέλλον. Κάνοντας άλλο “Ένα δώρο για το καλό” ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την στήριξη του κλάδου της εστίασης που πριν από λίγες ημέρες ξεκίνησε να επαναλειτουργεί και δίνουμε το μήνυμα ότι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε πολλά περισσότερα. Έχοντας πάντα ως οδηγό την αποστολή μας, να είμαστε ο καθημερινός συνεργάτης για τον επιχειρηματικό κόσμο, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς μεταξύ εταρειών, εργαζομένων και συνεργαζόμενων καταστημάτων, παρέχουμε λύσεις και υπηρεσίες που είναι προσαρμοσμένες και στις νέες ανάγκες που έχει διαμορφώσει η πανδημία.Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα σε σημαντικούς για τη χώρα κλάδους, που την περίοδο αυτή περισσότερο από ποτέ έχουν ανάγκη την υποστήριξη όλων μας. Εξάλλου, για εμάς στην Edenred η συμπλήρωση 25 χρόνων παρουσίας στην Ελλάδα συμβολίζει μία πράξη ευθύνης για την ενεργό συμβολή μας στην κοινωνία και σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται η επανενεργοποίηση της πρωτοβουλίας “Ένα δώρο για το καλό”.