Ανακοινώνεται το νέο προϊόν ClearSkies ™ Active Defense

Το προϊόν βασίζεται στη βραβευμένη πλατφόρμα ClearSkies™ Big Data Advanced Analytics και έχει ως στόχο την έγκαιρη ανίχνευση και παραπλάνηση κυβερνοεγκληματιών που έχουν καταφέρει να διεισδύσουν στα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού. Χρησιμοποιώντας τεχνολογία ενεργούς άμυνας ανίχνευσης μετά παράβασης, το ClearSkies™ Active Defense ουσιαστικά ανιχνεύει και ταυτόχρονα παραπλανάει παραβάτες πληροφοριακών συστημάτων με αποτέλεσμα τον έγκαιρο εντοπισμό και αναχαίτησή τους.«Όσο ποιο γρήγορα ανιχνευθεί μια διείσδυση, τόσο πιο περιορισμένος είναι και ο αντίκτυπος της στα πληροφοριακά συστήματα ενός οργανισμού, χάρη στην ταχύτερη και κατ’ επέκταση αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή της,» δήλωσε η Ειρήνη Σελιά, ClearSkies ™ Business Development Manager.Μάθετε περισσότερα για το ClearSkies™ Active Defense εδώ Για να μάθετε πώς το ClearSkies™ Active Defense μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό σας στη μείωση του αντίκτυπου μιας επιτυχημένης παραβίασης, παρακολουθήστε το διαδικτυακό σεμινάριο στις 13 Μάιου 2021, με τίτλο “Hunting the Attackers, not the Attacks”.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν εδώ Σχετικά με την Odyssey: Πίσω από τη σύλληψη, τη δημιουργία και τη συνεχή υποστήριξη της βραβευμένης πλατφόρμας ClearSkies ™ Big Data Advanced Analytics και των συναφών προϊόντων και υπηρεσιών, βρίσκεται η Odyssey. Από την ίδρυσή της το 2002, και για σχεδόν δυο δεκαετίες, η Odyssey παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου σε οργανισμούς ανεξαρτήτως μεγέθους, πολυπλοκότητας και τομέα δραστηριότητας. Με έδρα τη Λευκωσία και με γραφεία σε Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένο Βασίλειο, ανέπτυξε πελατολόγιο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνούς κύρους οργανισμούς του τραπεζικού, ασφαλιστικού, ιατροφαρμακευτικού και ναυτιλιακού τομέα.