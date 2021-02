I. Κλουκίνας – I. Λάππας: Πολύ ικανοποιητικό δίμηνο πωλήσεων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εταιρεία Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ-Ι.ΛΑΠΠΑΣ Α.Ε., παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικράτησαν στο ελληνικό λιανεμπόριο κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021 κατάφερε να σημειώσει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσματα λιανικών πωλήσεων. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί στα αντίστοιχα αποτελέσματα του διαστήματος Ιανουαρίου 2020 – Νοεμβρίου 2020 όπου η εταιρεία κατάφερε να περιορίσει την απώλεια στις λιανικές πωλήσεις στην Ελλάδα σε ποσοστό μόνο 8 % σε σχέση με το περσινό διάστημα.Μετά την κυβερνητική εντολή για επανέναρξη λειτουργίας των καταστημάτων με τη μέθοδο του click away, στις 14 Δεκεμβρίου 2020 η εταιρεία εφάρμοσε το μέτρο με μεγάλη αποτελεσματικότητα και παράλληλα με τις πωλήσεις μέσω e-shop διατήρησε πολύ σημαντικό μέρος των πωλήσεων της εορταστικής περιόδου, συγκεκριμένα το 76% σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2019, ποσοστό σημαντικά καλύτερο των αρχικών της προβλέψεων.Ο Ιανουάριος κινήθηκε ανοδικά σε επίπεδο πωλήσεων για την εταιρεία. Με δεδομένο ότι τα καταστήματα ξεκίνησαν την επαναλειτουργία τους από τις 18 Ιανουαρίου 2021 και παρά τις 12 μόνο μέρες λειτουργίας τους, ο πρώτος μήνας του 2021 για την εταιρεία έκλεισε με αύξηση των λιανικών πωλήσεων κατά 6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Από τις 30 Ιανουαρίου 2021 μέρος του δικτύου εξυπηρέτησε τους πελάτες με τη μέθοδο click in shop με κλείσιμο on line ραντεβού ή τηλεφωνικά, καταφέρνοντας έτσι να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις προκλήσεις του δεύτερου lockdown.Ένα ακόμη βήμα – ορόσημο της εταιρείας προς την αναπτυξιακή της στρατηγική και την αύξηση των πωλήσεων της είναι το λανσάρισμα του ηλεκτρονικού της καταστήματος στην Ρουμανία. Το mothercare.ro ξεκίνησε στις 7 Νοεμβρίου 2020 σε μια χώρα που χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη εξοικείωση των καταναλωτών με το ηλεκτρονικό εμπόριο.Έχοντας συμπληρώσει σχεδόν 3 μήνες λειτουργίας είναι το δεύτερο σε πωλήσεις κατάστημα της εταιρείας με δυναμική που πολύ σύντομα θα το κατατάξει πρώτο σε πωλήσεις στη Ρουμανία. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσω του e-shop οι καταναλωτές αποκτούν πρόσβαση και στην διευρυμένη συλλογή της Ελληνικής αγοράς.H Διοίκηση της εταιρείας εκφράζει την αισιοδοξία της ότι με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού της καταστήματος και έχοντας πλέον εμπειρία στη λειτουργία των φυσικών καταστημάτων με τη μέθοδο click away και click in shop θα καταφέρει να συγκρατήσει σημαντικό μέρος των πωλήσεων της κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίμηνου του 2021 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2020.