6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας

Το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο με τη συνεργασία της Πρεσβείας της Σουηδίας στην Ελλάδα διοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά τοΤο Φόρουμ, με τίτλοθα πραγματοποιηθεί σε ψηφιακό περιβάλλον και θα παρουσιαστεί σε θεματικές ενότητες με επίκεντρο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τις Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική Οικονομία.Τηαπό τιςέως τιςθα λάβει χώρα η πρώτη ενότητα, με θέμα τις. Την εκδήλωση θα εγκαινιάσουν ηΠρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Επιμελητηρίου, και η Α.Ε., Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα. Η πρώτη ομιλία θα αφορά την ηλεκτροκίνηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τη βιωσιμότητα που αναμένεται να επιφέρει, συντελώντας σημαντικά στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση στα αστικά κέντρα, τη μείωση των εκπομπών ρύπων, και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών,Στη συνέχεια, ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΑθα μιλήσει για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στην αστική κινητικότητα στην Ελλάδα. Ο, Head of Innovation and Research at the E-Bus Competence Center στο Λουξεμβούργο θα αναλύσει τις σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη, ενώ ο, Επικεφαλής του τομέα Ηλεκτροκίνησης της ΑΒΒ Ελλάδος θα αναφερθεί στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. Τη θεματική συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος της Καθημερινής,Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρείες: ABB, Combitrans, Intrum, Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη, και SKF.Πληροφορίες: Δήμητρα Ασημακοπούλου T: 2107289000, info@Hellenic-SwedishCC.gr