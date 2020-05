Η δημοφιλέστερη σειρά όλων των εποχών στο Vodafone TV: Το GAME OF THRONES αποκλειστικά διαθέσιμο από οποιαδήποτε συσκευή και δίκτυο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Με τις θεωρίες για το ήδη πολυσυζητημένο και αναμενόμενο prequel της πιο δημοφιλούς σειράς του πλανήτη να οργιάζουν έναν χρόνο μετά την ολοκλήρωση του 8ου και τελευταίου κύκλου του GAME OF THRONES, το Vodafone TV διαθέτει αποκλειστικά για όλους τους συνδρομητές του και τους οκτώ κύκλους της πιο πολυβραβευμένης σειράς στην ιστορία, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή θέλουν να την δουν on Demand, μέσα από στο Σπίτι της HBO στην Ελλάδα.Έτσι, όλοι οι πελάτες του Vodafone TV μπορούν να απολαύσουν, όποτε θέλουν και από όπου θέλουν, τις περιπέτειες των ηρώων των μεγάλων οικογενειών του Ουέστερος, την πορεία των White Walkers προς το Μαύρο Κάστρο και το μεγάλο Τείχος που χωρίζει τα Επτά Βασίλεια από τον παγωμένο Βορρά, τον εξωτικό κόσμο του Έσος και τον συγκλονιστικό κόσμο που συνέλαβε και δημιούργησε ο συγγραφέας George R.R. Martin στο «Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», όπως μεταφέρθηκε στη μικρή οθόνη από την HBO.Οι οκτώ σεζόν του GAME OF THRONES προσέλκυσαν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, δημιουργώντας εκατομμύρια πιστούς φαν σε όλο τον κόσμο, ενώ κατέγραψαν απίστευτες διακρίσεις στην ιστορία του θεάματος, έχοντας αποσπάσει συνολικά μία Χρυσή Σφαίρα, 59 βραβεία Emmy, 9 βραβεία SAG, ένα Critics’ Choice Award και οκτώ βραβεία AFI.Το GAME OF THRONES, που βγήκε στον αέρα στις 17 Απριλίου 2011, μεταδόθηκε συνολικά σε 207 χώρες. Η παραγωγή του πραγματοποιήθηκε σε συνολικά 10 κράτη και για τις ανάγκες της χρησιμοποιήθηκαν 40 εταιρείες ειδικών εφέ (VFX) από 13 χώρες και έγιναν 13.250 λήψεις VFX. Το μέγεθος της παραγωγής ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων χρησιμοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, 1700 τόνοι λάστιχου, 1,5 τόνοι μετάλλου για την κατασκευή πανοπλιών και 1300 ασπίδων, 11 τόνοι σιλικόνης για τη δημιουργία προσθετικών υλικών, καθώς και 12.137 περούκες.