Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Πώς θα ασφαλιστείτε εάν έχετε ήδη κάποια πάθηση – Τι ισχύει για τις καλύψεις
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας: Πώς θα ασφαλιστείτε εάν έχετε ήδη κάποια πάθηση – Τι ισχύει για τις καλύψεις
Το ιατρικό ιστορικό αποτελεί βασικό κριτήριο για την αποδοχή ενός υποψήφιου ασφαλισμένου – Τι ισχύει για τις προϋπάρχουσες παθήσεις, τις εξαιρέσεις και τις ασφαλιστικές καλύψεις
Το ιατρικό ιστορικό κάθε ατόμου είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για να ασφαλιστεί ιδιωτικά. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δίνουν βαρύτητα σε αυτό. Ελέγχουν με μεγάλη λεπτομέρεια την κατάσταση της υγείας του κάθε ενδιαφερόμενου να αποκτήσει ασφαλιστικό πρόγραμμα υγείας και μπορεί ακόμα και να μη δεχθούν να ασφαλίσουν κάποιους.
Ο λόγος είναι ο εξής: Προσπαθούν να αποφύγουν περιπτώσεις ασθενών που επιδιώκουν να ασφαλιστούν προκειμένου μέσω του προγράμματός του να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία και η ασφαλιστική να αναλάβει να πληρώσει τα έξοδα. Επειδή δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο όλες οι εταιρείες Ελλάδα και εξωτερικού εισάγουν κάθε ενδιαφερόμενο στην διαδικασία του ιατρικού ελέγχου και λαμβάνουν το ιστορικό από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Καταγράφουν τυχόν ασθένειες ή νοσήματα που πέρασαν στο παρελθόν ή που παραμένουν και απασχολούν τον ασθενή χωρίς έκδηλα συμπτώματα αλλά όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξελιχθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο λόγος είναι ο εξής: Προσπαθούν να αποφύγουν περιπτώσεις ασθενών που επιδιώκουν να ασφαλιστούν προκειμένου μέσω του προγράμματός του να αποκτήσουν πρόσβαση στην ιδιωτική υγεία και η ασφαλιστική να αναλάβει να πληρώσει τα έξοδα. Επειδή δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο όλες οι εταιρείες Ελλάδα και εξωτερικού εισάγουν κάθε ενδιαφερόμενο στην διαδικασία του ιατρικού ελέγχου και λαμβάνουν το ιστορικό από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο. Καταγράφουν τυχόν ασθένειες ή νοσήματα που πέρασαν στο παρελθόν ή που παραμένουν και απασχολούν τον ασθενή χωρίς έκδηλα συμπτώματα αλλά όμως μπορεί ανά πάσα στιγμή να εξελιχθούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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