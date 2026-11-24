Διασώστες: Από το ένα επείγον περιστατικό στο άλλο, χωρίς χρόνο να συνέλθουν – Το ψυχικό κόστος της πρώτης γραμμής
Διασώστες: Από το ένα επείγον περιστατικό στο άλλο, χωρίς χρόνο να συνέλθουν – Το ψυχικό κόστος της πρώτης γραμμής
Θάνατοι, σοβαροί τραυματισμοί, βία και εξαντλητικές βάρδιες συνθέτουν την καθημερινότητα των διασωστών - Γιατί η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αρκεί και τι χρειάζονται πραγματικά οι άνθρωποι που σπεύδουν να σώσουν ζωές
Όταν ένας διασώστης φτάνει στην πόρτα μας για να αντιμετωπίσει ένα επείγον περιστατικό, σπάνια αναρωτιόμαστε τι έχει προηγηθεί. Μπορεί λίγα λεπτά νωρίτερα να βρισκόταν μπροστά σε έναν θάνατο, να προσπαθούσε να κρατήσει στη ζωή έναν βαριά τραυματισμένο άνθρωπο ή να αντιμετώπιζε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Και τώρα καλείται να ανταποκριθεί σε μια νέα έκκληση για βοήθεια, με την ίδια ψυχραιμία, την ίδια συγκέντρωση και την ίδια αποτελεσματικότητα.
Πόσο εύκολο είναι, όμως, να αφήσει πίσω του όσα μόλις έζησε; Και ποιος φροντίζει την ψυχική υγεία εκείνων που έχουν αναλάβει να φροντίζουν τους άλλους;
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Πόσο εύκολο είναι, όμως, να αφήσει πίσω του όσα μόλις έζησε; Και ποιος φροντίζει την ψυχική υγεία εκείνων που έχουν αναλάβει να φροντίζουν τους άλλους;
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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