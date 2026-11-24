Φακοί επαφής: Οι κίνδυνοι για τα μάτια από την αγορά στο διαδίκτυο – Ειδικός εξηγεί γιατί δεν αρκεί να γνωρίζουμε τους βαθμούς μας
Φακοί επαφής: Οι κίνδυνοι για τα μάτια από την αγορά στο διαδίκτυο – Ειδικός εξηγεί γιατί δεν αρκεί να γνωρίζουμε τους βαθμούς μας
Ο κ. Σωτήρης Πλαΐνης, οπτικός-οπτομέτρης, εξηγεί γιατί οι σωστοί βαθμοί δεν αρκούν και ποιον ρόλο παίζουν η εφαρμογή, η υγιεινή και οι τακτικοί έλεγχοι στην ασφαλή χρήση των φακών επαφής
*Γράφει ο κ. Σωτήρης Πλαΐνης, MSc, PhD, FBCLA, FEAOO, Οπτικός-Οπτομέτρης και Ερευνητής στην Επιστήμη της Όρασης, Εργαστήριο Οπτικής και Όρασης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κρήτης, Visiting Research Fellow, Aston University, UK
Οι φακοί επαφής αποτελούν εδώ και δεκαετίες μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για τη διόρθωση της όρασης, με εφαρμογές που σήμερα εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή διόρθωση ενός διαθλαστικού σφάλματος. Η ευρεία διαθεσιμότητά τους, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, έχει όμως ενισχύσει την αντίληψη ότι πρόκειται για ένα ακόμη καταναλωτικό προϊόν. Στην πραγματικότητα, οι φακοί επαφής είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, των οποίων η ασφαλής χρήση προϋποθέτει σωστή επιλογή και εφαρμογή, εκπαίδευση και επαγγελματική παρακολούθηση.
Η πρόσφατη ανάκληση έγχρωμων φακών επαφής που διατίθενται μέσω της SHEIN, μετά την ανίχνευση βακτηριακής επιμόλυνσης στο διάλυμα της συσκευασίας τους, αποτελεί μια επίκαιρη υπενθύμιση αυτής της πραγματικότητας. Πέρα από το συγκεκριμένο πρόβλημα ασφάλειας, αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα: πώς επιλέγονται, εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται οι φακοί επαφής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι φακοί επαφής αποτελούν εδώ και δεκαετίες μια ασφαλή και αποτελεσματική επιλογή για τη διόρθωση της όρασης, με εφαρμογές που σήμερα εκτείνονται πολύ πέρα από την απλή διόρθωση ενός διαθλαστικού σφάλματος. Η ευρεία διαθεσιμότητά τους, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου, έχει όμως ενισχύσει την αντίληψη ότι πρόκειται για ένα ακόμη καταναλωτικό προϊόν. Στην πραγματικότητα, οι φακοί επαφής είναι ιατροτεχνολογικά προϊόντα, των οποίων η ασφαλής χρήση προϋποθέτει σωστή επιλογή και εφαρμογή, εκπαίδευση και επαγγελματική παρακολούθηση.
Η πρόσφατη ανάκληση έγχρωμων φακών επαφής που διατίθενται μέσω της SHEIN, μετά την ανίχνευση βακτηριακής επιμόλυνσης στο διάλυμα της συσκευασίας τους, αποτελεί μια επίκαιρη υπενθύμιση αυτής της πραγματικότητας. Πέρα από το συγκεκριμένο πρόβλημα ασφάλειας, αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα: πώς επιλέγονται, εφαρμόζονται και χρησιμοποιούνται οι φακοί επαφής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα