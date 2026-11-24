«Παιδική νόσος» η εξάρτηση από την νικοτίνη στην εφηβεία – Μία καθηγήτρια πνευμονολογίας εξηγεί
«Παιδική νόσος» η εξάρτηση από την νικοτίνη στην εφηβεία – Μία καθηγήτρια πνευμονολογίας εξηγεί
Η καθηγήτρια Πνευμονολογίας, κυρία Παρασκευή Κατσαούνου εξηγεί πώς η νικοτίνη επηρεάζει τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο και γιατί οι έφηβοι χρειάζονται υποστήριξη και όχι κριτική
Η εικόνα ενός εφήβου που κρατά ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν προκαλεί πλέον την έκπληξη που θα προκαλούσε πριν από μερικά χρόνια. Στις πλατείες, στις παρέες και στους χώρους όπου συναντιούνται οι νέοι, το άτμισμα έχει αποκτήσει μια ανησυχητική κανονικότητα. Οι ελκυστικές γεύσεις, η διακριτική εμφάνιση των συσκευών και η εντύπωση ότι πρόκειται για μια λιγότερο επικίνδυνη εναλλακτική του συμβατικού τσιγάρου συμβάλλουν στη διάδοσή του.
Πίσω, όμως, από αυτή τη φαινομενικά αθώα συνήθεια βρίσκεται μια ουσία με ισχυρή εθιστική δράση: Η νικοτίνη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Πίσω, όμως, από αυτή τη φαινομενικά αθώα συνήθεια βρίσκεται μια ουσία με ισχυρή εθιστική δράση: Η νικοτίνη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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