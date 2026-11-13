Ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι και τι σχέση έχει αυτό με το καλό σεξ του ζευγαριού – Μια ανατρεπτική έρευνα
YGEIAMOU.GR
Σεξουαλική ζωή Δουλειές σπιτιού

Ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι και τι σχέση έχει αυτό με το καλό σεξ του ζευγαριού – Μια ανατρεπτική έρευνα

Νέα ιαπωνική μελέτη συνδέει το σεξ, τις δουλειές του σπιτιού και την ευτυχία στον γάμο, καταλήγοντας σε ένα αποτέλεσμα που ανατρέπει όσα θεωρούσαμε δεδομένα

Ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι και τι σχέση έχει αυτό με το καλό σεξ του ζευγαριού – Μια ανατρεπτική έρευνα
ygeiamou.gr team
Πόσο σημαντικό είναι το σεξ για την ευτυχία μίας γυναίκας και τι σχέση μπορεί να έχει με το ποιος πλένει τα πιάτα ή βάζει πλυντήριο; Μια νέα μελέτη από την Ιαπωνία καταλήγει σε ένα απρόσμενο εύρημα: H συχνότητα των σεξουαλικών επαφών συνδέεται πιο έντονα με την ευτυχία των γυναικών όταν εκείνες αναλαμβάνουν σχεδόν όλες τις δουλειές του σπιτιού.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Happiness Studies, δείχνει ότι η σχέση ανάμεσα στη σεξουαλική ζωή και την ευτυχία είναι πιο σύνθετη από όσο πιστεύαμε. Και, κυρίως, ότι η ισότητα μέσα στο σπίτι μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η συζυγική σχέση.

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ygeiamou.gr team
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