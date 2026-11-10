Σας επηρεάζει υπερβολικά η γνώμη των άλλων; 8 τρόποι να μην τα παίρνετε όλα προσωπικά
Σας επηρεάζει υπερβολικά η γνώμη των άλλων; 8 τρόποι να μην τα παίρνετε όλα προσωπικά
Γιατί μια αρνητική κουβέντα, ένα επικριτικό βλέμμα ή η απόρριψη μπορούν να μας πληγώσουν τόσο βαθιά; Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να πάψουμε να τα παίρνουμε όλα «προσωπικά»
«Μην παίρνετε τίποτα προσωπικά». Μια συμβουλή που ακούγεται απλή, αλλά η εφαρμογή της είναι πολύ πιο δύσκολη. Όπως εξηγεί η Michelle P. Maidenberg, Ph.D., MPH, LCSW-R, ψυχοθεραπεύτρια, η τάση μας να παίρνουμε προσωπικά τις αντιδράσεις των άλλων λέει πολλά για εμάς τους ίδιους.
Σε άρθρο της στο Psychology Today, η ειδικός επισημαίνει ότι πρόκειται συχνά για μια αυτόματη ψυχολογική αντίδραση, που συνδέεται με τις ανασφάλειές μας, τις προηγούμενες εμπειρίες, τις πεποιθήσεις που έχουμε διαμορφώσει και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αποδοχή. Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η αίσθηση της κοινωνικής απόρριψης συνδέεται με την ενεργοποίηση μηχανισμών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία του πόνου. Αυτό βοηθά να κατανοήσουμε γιατί μια αρνητική κοινωνική εμπειρία μπορεί να μας πληγώσει τόσο έντονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε άρθρο της στο Psychology Today, η ειδικός επισημαίνει ότι πρόκειται συχνά για μια αυτόματη ψυχολογική αντίδραση, που συνδέεται με τις ανασφάλειές μας, τις προηγούμενες εμπειρίες, τις πεποιθήσεις που έχουμε διαμορφώσει και τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη για αποδοχή. Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι η αίσθηση της κοινωνικής απόρριψης συνδέεται με την ενεργοποίηση μηχανισμών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην επεξεργασία του πόνου. Αυτό βοηθά να κατανοήσουμε γιατί μια αρνητική κοινωνική εμπειρία μπορεί να μας πληγώσει τόσο έντονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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