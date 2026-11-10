Σας επηρεάζει υπερβολικά η γνώμη των άλλων; 8 τρόποι να μην τα παίρνετε όλα προσωπικά

Γιατί μια αρνητική κουβέντα, ένα επικριτικό βλέμμα ή η απόρριψη μπορούν να μας πληγώσουν τόσο βαθιά; Μια ψυχολόγος εξηγεί πώς μπορούμε να προστατεύσουμε την αυτοεκτίμησή μας και να πάψουμε να τα παίρνουμε όλα «προσωπικά»