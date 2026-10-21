SOS για υπέρ-ανθεκτικό μύκητα που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία – Τι δείχνει το δεύτερο παγκοσμίως περιστατικό
SOS για υπέρ-ανθεκτικό μύκητα που εξαπλώνεται στα νοσοκομεία – Τι δείχνει το δεύτερο παγκοσμίως περιστατικό
Το εξαιρετικά σπάνιο στέλεχος εντοπίστηκε σε 28χρονο ασθενή που εμφάνισε αντοχή σε τέσσερις κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων – Γιατί το εύρημα προβληματίζει τους ερευνητές
Ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό του μύκητα Candidozyma auris (πρώην Candida auris), με αντοχή σε τέσσερις κατηγορίες αντιμυκητιασικών φαρμάκων, κατέγραψαν επιστήμονες στην Κένυα. Σύμφωνα με τη μελέτη, πρόκειται μόλις για το δεύτερο τεκμηριωμένο περιστατικό παγκοσμίως με τέτοιο προφίλ αντοχής και το πρώτο που καταγράφεται στην Αφρική.
Το εύρημα παρουσιάζεται σε νέα μελέτη των Erick Odoyo και Collins Kigen, ερευνητών μικροβιολογίας του Walter Reed Army Institute of Research–Africa και του Ινστιτούτου Ιατρικών Ερευνών της Κένυας (KEMRI), η οποία δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται μόλις για το δεύτερο τεκμηριωμένο περιστατικό παγκοσμίως με τέτοιο προφίλ αντοχής και το πρώτο στην Αφρική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εύρημα παρουσιάζεται σε νέα μελέτη των Erick Odoyo και Collins Kigen, ερευνητών μικροβιολογίας του Walter Reed Army Institute of Research–Africa και του Ινστιτούτου Ιατρικών Ερευνών της Κένυας (KEMRI), η οποία δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports. Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται μόλις για το δεύτερο τεκμηριωμένο περιστατικό παγκοσμίως με τέτοιο προφίλ αντοχής και το πρώτο στην Αφρική.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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