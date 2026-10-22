27χρονοι σιαμαίοι πέθαναν από ανακοπή με λίγα λεπτά διαφορά – Η συγκλονιστική προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους
27χρονοι σιαμαίοι πέθαναν από ανακοπή με λίγα λεπτά διαφορά – Η συγκλονιστική προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους
Οι José Luis και José Armando Cevallos είχαν διαψεύσει τις προβλέψεις των γιατρών και ονειρεύονταν να περπατήσουν – Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής τους
Οι José Luis και José Armando Cevallos έζησαν ολόκληρη τη ζωή τους μαζί, κυριολεκτικά. Τα σιαμαία αδέλφια από τον Ισημερινό, που είχαν γεννηθεί ενωμένα στο κάτω μέρος του σώματός τους, πέθαναν σε ηλικία 27 ετών στην Κολομβία, έπειτα από αιφνίδια επιδείνωση της υγείας τους και καρδιακές ανακοπές που υπέστησαν με μικρή χρονική διαφορά μεταξύ τους.
Γνωστοί στην πατρίδα τους ως «Siameses del Ecuador», οι José Luis και José Armando Cevallos είχαν αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους, αλλά και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητική αυτονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γνωστοί στην πατρίδα τους ως «Siameses del Ecuador», οι José Luis και José Armando Cevallos είχαν αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου μοιράζονταν στιγμές από την καθημερινότητά τους, αλλά και την προσπάθειά τους να αποκτήσουν μεγαλύτερη κινητική αυτονομία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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