27χρονοι σιαμαίοι πέθαναν από ανακοπή με λίγα λεπτά διαφορά – Η συγκλονιστική προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους

Οι José Luis και José Armando Cevallos είχαν διαψεύσει τις προβλέψεις των γιατρών και ονειρεύονταν να περπατήσουν – Τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής τους