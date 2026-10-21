Πολύ ακριβή η ανατροφή ενός παιδιού για 4 στους 5 γονείς – Τι τους αγχώνει περισσότερο

Από τις πάνες και το γάλα έως τα ρούχα και τα παπούτσια, το κόστος της ανατροφής ενός παιδιού ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι πολλοί γονείς δυσκολεύονται να καλύψουν τα βασικά έξοδα και ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη