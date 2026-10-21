Πολύ ακριβή η ανατροφή ενός παιδιού για 4 στους 5 γονείς – Τι τους αγχώνει περισσότερο
Πολύ ακριβή η ανατροφή ενός παιδιού για 4 στους 5 γονείς – Τι τους αγχώνει περισσότερο
Από τις πάνες και το γάλα έως τα ρούχα και τα παπούτσια, το κόστος της ανατροφής ενός παιδιού ασκεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Νέα δημοσκόπηση αποκαλύπτει ότι πολλοί γονείς δυσκολεύονται να καλύψουν τα βασικά έξοδα και ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη
Η γέννηση ενός παιδιού φέρνει χαρά, συγκίνηση και μια καθημερινότητα γεμάτη νέες ανάγκες. Μαζί τους, όμως, έρχονται και έξοδα που δοκιμάζουν τις αντοχές του οικογενειακού προϋπολογισμού. Τέσσερις στους πέντε γονείς θεωρούν ότι η απόκτηση ενός μωρού κοστίζει υπερβολικά ακριβά, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του Παιδικού Νοσοκομείου C.S. Mott του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν.
Η οικονομική πίεση είναι εντονότερη στις οικογένειες με μικρά παιδιά: 2 στους 5 γονείς παιδιών έως 3 ετών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται οικονομικά ή μετά βίας καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα. Οι δηλώσεις αυτές, μάλιστα, αφορούν σε είδη πρώτης ανάγκης: Πάνες, βρεφικό γάλα, θρεπτικά τρόφιμα, ασφαλή καθίσματα αυτοκινήτου και υπηρεσίες παιδικής φροντίδας σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η οικονομική πίεση είναι εντονότερη στις οικογένειες με μικρά παιδιά: 2 στους 5 γονείς παιδιών έως 3 ετών δηλώνουν ότι δυσκολεύονται οικονομικά ή μετά βίας καταφέρνουν να τα βγάλουν πέρα. Οι δηλώσεις αυτές, μάλιστα, αφορούν σε είδη πρώτης ανάγκης: Πάνες, βρεφικό γάλα, θρεπτικά τρόφιμα, ασφαλή καθίσματα αυτοκινήτου και υπηρεσίες παιδικής φροντίδας σχετίζονται άμεσα με την υγεία και την ανάπτυξη του παιδιού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα