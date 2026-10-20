Έλεγχοι σε ιατρεία: Ερωτήματα για τα προσόντα των ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων

Επιφυλάξεις για τους όρους στελέχωσης των επιτροπών ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων του ΙΣΑ διατυπώνουν γιατροί, επικρίνοντας τις χαμηλές αμοιβές και τη δυνατότητα συμμετοχής γιατρών χωρίς σχετική ειδικότητα