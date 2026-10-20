Έλεγχοι σε ιατρεία: Ερωτήματα για τα προσόντα των ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων
Έλεγχοι σε ιατρεία: Ερωτήματα για τα προσόντα των ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων
Επιφυλάξεις για τους όρους στελέχωσης των επιτροπών ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων του ΙΣΑ διατυπώνουν γιατροί, επικρίνοντας τις χαμηλές αμοιβές και τη δυνατότητα συμμετοχής γιατρών χωρίς σχετική ειδικότητα
Ενστάσεις για τους όρους στελέχωσης των επιτροπών που θα ελέγχουν ιατρεία Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στο πλαίσιο εντατικοποίησης των επιτόπιων ελέγχων με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου, εκφράζουν γιατροί μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).
Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών, τα απαιτούμενα προσόντα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχων. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του παθολόγου, κ. Παναγιώτη Χούπα, ο οποίος θίγει όλα αυτά τα ζητήματα με ανοικτή επιστολή προς τη διοίκηση του ΙΣΑ.
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Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκονται οι χαμηλές αμοιβές των γιατρών, τα απαιτούμενα προσόντα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ελέγχων. Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση του παθολόγου, κ. Παναγιώτη Χούπα, ο οποίος θίγει όλα αυτά τα ζητήματα με ανοικτή επιστολή προς τη διοίκηση του ΙΣΑ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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