Καρκίνος μαστού: Οι θεραπείες που αλλάζουν την πρόγνωση

Η 19η Οκτωβρίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, στρέφει την προσοχή στη συχνότερη κακοήθεια στις γυναίκες παγκοσμίως και, κυρίως, σε ένα μήνυμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές. Στο πλαίσιο του Οκτωβρίου, του Breast Cancer Awareness Month – Pink October, η ημέρα αποτελεί παράλληλα αφορμή για να αναδειχθεί η σημαντική πρόοδος που έχει συντελεστεί στη θεραπεία της νόσου.



Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος), Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι όταν ο καρκίνος του μαστού διαγιγνώσκεται σε πρώιμο στάδιο, οι πιθανότητες ίασης είναι ιδιαίτερα υψηλές.



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