Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες
Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες
Περισσότεροι από 20.000 πολίτες δήλωσαν την πρόθεσή τους να γίνουν δωρητές μετά την περσινή ενημερωτική δράση - Πώς γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών
Νέο ενημερωτικό μήνυμα για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις απέστειλε το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, που εορτάστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Το email καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να εξετάσουν την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.
Σύμφωνα με το μήνυμα, η αντίστοιχη περσινή δράση, μέσω της ΗΔΥΚΑ, είχε σημαντική ανταπόκριση: μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες πολίτες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και περισσότεροι από 20.000 δήλωσαν τη βούλησή τους να γίνουν δωρητές οργάνων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με το μήνυμα, η αντίστοιχη περσινή δράση, μέσω της ΗΔΥΚΑ, είχε σημαντική ανταπόκριση: μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες πολίτες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και περισσότεροι από 20.000 δήλωσαν τη βούλησή τους να γίνουν δωρητές οργάνων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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