Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες

Περισσότεροι από 20.000 πολίτες δήλωσαν την πρόθεσή τους να γίνουν δωρητές μετά την περσινή ενημερωτική δράση - Πώς γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών