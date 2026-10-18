Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες
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Δωρεά Οργάνων Μεταμοσχεύσεις Ελληνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) Υπουργείο Υγείας

Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες

Περισσότεροι από 20.000 πολίτες δήλωσαν την πρόθεσή τους να γίνουν δωρητές μετά την περσινή ενημερωτική δράση - Πώς γίνεται η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών

Δωρεά οργάνων: Πώς να εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών - Όλες οι πληροφορίες
ygeiamou.gr team
Νέο ενημερωτικό μήνυμα για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις απέστειλε το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, που εορτάστηκε στις 10 Οκτωβρίου. Το email καλεί τους πολίτες να ενημερωθούν για τη διαδικασία και να εξετάσουν την εγγραφή τους στο Εθνικό Μητρώο Δωρητών Οργάνων.

Σύμφωνα με το μήνυμα, η αντίστοιχη περσινή δράση, μέσω της ΗΔΥΚΑ, είχε σημαντική ανταπόκριση: μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες πολίτες επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) και περισσότεροι από 20.000 δήλωσαν τη βούλησή τους να γίνουν δωρητές οργάνων.

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ygeiamou.gr team
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