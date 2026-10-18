Σαρκοπενία και απώλεια μυϊκής μάζας με τα φάρμακα απώλειας βάρους – Δύο ειδικοί δίνουν tips για να προστατεύσουμε τους μύες

Τα φάρµακα της κατηγορίας αγωνιστών GLP‑1, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην απώλεια βάρους. Παρατηρήθηκε ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η απώλεια βάρους συνοδευόταν και από απώλεια µυϊκής µάζας, δηλαδή από σαρκοπενία