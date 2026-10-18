Σαρκοπενία και απώλεια μυϊκής μάζας με τα φάρμακα απώλειας βάρους – Δύο ειδικοί δίνουν tips για να προστατεύσουμε τους μύες
Σαρκοπενία και απώλεια μυϊκής μάζας με τα φάρμακα απώλειας βάρους – Δύο ειδικοί δίνουν tips για να προστατεύσουμε τους μύες
Τα φάρµακα της κατηγορίας αγωνιστών GLP‑1, χρησιμοποιούνται ευρέως για τη θεραπεία της παχυσαρκίας και του διαβήτη και αποδεδειγμένα συμβάλλουν στην απώλεια βάρους. Παρατηρήθηκε ωστόσο, ότι σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η απώλεια βάρους συνοδευόταν και από απώλεια µυϊκής µάζας, δηλαδή από σαρκοπενία
*Γράφουν ο κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος και ο Κάρολος Παπαλαζάρου, Διαιτολόγος – Διαβητολόγος, συνεργάτης Metropolitan Hospital
Με τον όρο σαρκοπενία αναφερόµαστε στην απώλεια µυϊκής µάζας που παρατηρείται κυρίως κατά τη διαδικασία της γήρανσης. Εμφανίζεται συνήθως µετά την ηλικία των 60 και επιδεινώνεται µε το πέρασµα του χρόνου, οδηγώντας σε µειωµένη ενέργεια και κινητικότητα, αυξηµένο κίνδυνο για πτώσεις, κατάγµατα και, κατ’ επέκταση, σε µειωµένη ποιότητα ζωής.
Οι σκελετικοί µύες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών, όπως η κίνηση, η αναπνοή, η θερµογένεση και, πλέον, αναγνωρίζονται ως ενδοκρινικά όργανα. Οι µύες απελευθερώνουν παράγοντες που ονοµάζονται µυοκίνες, οι οποίοι ρυθμίζουν διάφορες φυσιολογικές διεργασίες και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µεταβολική ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς ευνοούν την πρόσληψη και οξείδωση της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, επηρεάζουν ευνοϊκά την ηπατική λειτουργία και τη µιτοχονδριακή λειτουργία του φαιού λιπώδους ιστού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με τον όρο σαρκοπενία αναφερόµαστε στην απώλεια µυϊκής µάζας που παρατηρείται κυρίως κατά τη διαδικασία της γήρανσης. Εμφανίζεται συνήθως µετά την ηλικία των 60 και επιδεινώνεται µε το πέρασµα του χρόνου, οδηγώντας σε µειωµένη ενέργεια και κινητικότητα, αυξηµένο κίνδυνο για πτώσεις, κατάγµατα και, κατ’ επέκταση, σε µειωµένη ποιότητα ζωής.
Οι σκελετικοί µύες είναι απαραίτητοι για τη διατήρηση ζωτικών λειτουργιών, όπως η κίνηση, η αναπνοή, η θερµογένεση και, πλέον, αναγνωρίζονται ως ενδοκρινικά όργανα. Οι µύες απελευθερώνουν παράγοντες που ονοµάζονται µυοκίνες, οι οποίοι ρυθμίζουν διάφορες φυσιολογικές διεργασίες και παίζουν σηµαντικό ρόλο στη µεταβολική ομοιοστασία του οργανισμού, καθώς ευνοούν την πρόσληψη και οξείδωση της γλυκόζης και των ελεύθερων λιπαρών οξέων, επηρεάζουν ευνοϊκά την ηπατική λειτουργία και τη µιτοχονδριακή λειτουργία του φαιού λιπώδους ιστού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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